El PSOE denuncia descoordinación, discriminación y “chantaje” del alcalde con la cabalgata de los reyes magos

Los socialistas reprochan el Sr. Torrecillas que el recorrido fuese tan corto, lo que provocó que muchos menores no disfrutaran del desfile, principalmente del Barrio Las Tejeras y de muchas zonas de La Loma



Tito Carrillo

ALBOX.- El PSOE de Albox ha censurado al alcalde del municipio por la organización de la cabalgata de reyes de esta Navidad. “Lo más sagrado de una familia y de una sociedad son sus niños y niñas, y jugar con su ilusión y sus creencias no es lo más adecuado para fomentar valores de solidaridad, compañerismo y superación”, ha considerado el secretario general del PSOE DE Albox, Tito Carrillo. “Cambiar las reglas del juego en algo que tantos menores ya esperaban, como es la cabalgata de reyes, no parece muy educativo, ni entendible y, más, cuando obedece a razones espurias que sólo Francisco Torrecillas conoce”, ha afeado Carrillo, y reconoce que estas son fechas en las que tiene que primar la fraternidad y la vida en familia y amigos y no de asistir “a una nueva cacicada del alcalde”.

Con el nuevo recorrido planteado por el alcalde, con salida en la calle Monterroel y llegada a plaza San Francisco se han visto perjudicados “ni más ni menos que los usuarios de la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectadas Francisco Pérez Miras que, con tanto anhelo, esperaban la llegada de los reyes magos para transmitirles sus deseos y a los menores del barrio Las Tejeras, calle Rulador y varias zonas más de La Loma, han enumerado los socialistas. “Después de muchos años de cabalgata donde ésta ya se había consolidado como una fiesta para el pueblo de Albox en su conjunto, aparece una nueva ocurrencia del alcalde, que todo lo quiere tocar para tirar por los aires algo que funcionaba y dejar sin opciones a mucha gente”, ha argumentado Tito Carrillo. El recorrido elegido “ha sido un fracaso estrepitoso”, en su opinión.

Además, añaden desde el PSOE de Albox, que muchas personas no pudieron subirse a las carrozas “a pesar de que llevaban años haciéndolo”, como así han denunciado en las redes de sociales. Quejas por las que los socialistas albojenses muestran su solidaridad. En el mismo sentido, “no compartimos de ninguna manera la decisión por segundo año consecutivo de prohibir a las asociaciones y colectivos, que durante tantos años preparaban sus carrozas para este esperado momento, de participar en la cabalgata cuando, como siempre, se acercaron al ayuntamiento para conocer los detalles de la organización de la misma, se encontraron con un portazo en la puerta, con un inquisidor”.

Los socialistas también destacan que el Belén que la asociación de Amigos de los Reyes Magos solía brindar al pueblo de Albox no haya podido instalarse este año. “El alcalde ha vuelto a mostrar su trato humillante con esta asociación y con sus integrantes”, ha censurado Carrillo.

Ayuda para material escolar

Finalmente, desde el PSOE de Albox, consideran “inadecuada” la manera en la que Francisco Torrecillas ha planteado la posibilidad de que los centros educativos obtuvieran una ayuda de 400 euros en material escolar. “Dicha ayuda se ha vinculado al hecho de que los menores de los centros participaran en la cabalgata. Con esta forma de plantear las cosas se prescinde de que la gente colabore y participe de manera voluntaria y por un impulso desinteresado; y, sin embargo, se tenga que mover debido a prácticas coercitivas”, ha argumentado Tito Carrillo.