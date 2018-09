El PSOE defiende que la moción del PP sobre el AVE “caducó antes de nacer”

Valverde recuerda al alcalde que frente a licitaciones de obra del PSOE, el balance del PP es “7 años callados, 400 millones sin ejecutar y más de 2.000 días sin obras”



Intervención de Adriana Valverde en el pleno

ALMERÍA.- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha defendido que la moción elevada por el Partido Popular al pleno sobre el AVE “caducó antes de nacer, en el momento en el que Pedro Sánchez llegó a un Gobierno que tiene un compromiso pleno con el Corredor Mediterráneo” y que hará “que, según lo previsto, llegue a nuestra ciudad en 2023”. Así ha quedado probado, según ha remarcado, con las últimas licitaciones de obras de tramos del AVE en la provincia que fueron aprobadas este 27 de septiembre y que suponen, con más de 319 millones de inversión, la mayor cuantía destinada hasta el momento dentro de la tramitación para que la Alta Velocidad discurra por la provincia.



Valverde ha subrayado que la iniciativa del PP responde a “ganas de confrontar”, a un intento “de engañar y de confundir a los almerienses con el asunto de las infraestructuras” y, obviamente, a “una campaña orquestada en todos los niveles por parte del Partido Popular, de la que parece que el alcalde quiere convertirse en protagonista principal como sea”. Por ese motivo, ha marcado la posición socialista de abstención en este punto argumentando que la pretensión de los populares no es otra que la de “tratar de crear un problema donde no lo hay, según se está demostrando día tras día”.



“Parte fundamental del juego en el que nos quieren meter a todos es que, en los pocos más de 100 días de Gobierno del PSOE a nivel nacional, a los representantes del PP les ha entrado la vena criticona y reivindicativa después de haber estado siete años callados”, ha considerado. En ese sentido, ha contrapuesto el balance del Gobierno de Sánchez en en este asunto al que ha tenido el Partido Popular.



Y es que, mientras que en poco más de tres meses los socialistas “han supervisado que el planteamiento que ponía sobre la mesa el anterior Gobierno después de siete años de vacío en este tema era factible, y se han sacado a licitación dos tramos del AVE y otros dos están pendientes ya de adjudicar”; desde el PP cuentan con un historial que se resume “en más de 400 millones de euros presupuestados y no ejecutados para el AVE a Almería y en más de 2.000 días sin obras”.



Los antecedentes del alcalde

“Los almerienses hemos tenido que soportar todo este tiempo su inacción en Madrid y, al mismo tiempo, su inacción desde Almería para que las cosas cambiaran”, ha proseguido la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento. Y ha argumentado esa afirmación recordando como “no han sido precisamente ustedes, desde el PP, quienes han defendido unas comunicaciones ferroviarias dignas con anterioridad en este pleno” y cómo “el anterior alcalde de Almería, que lo era al mismo tiempo que senador por el PP en Madrid, calló y calló, con el consentimiento de todos los que siguen en esta bancada del PP en el Ayuntamiento, cuando se tapiaron los túneles del AVE en Sorbas”.



O peor aún, ha rememorado, “fue cuando habló para indignar al decir aquella famosa frase de 'no hay dinero para soterrar ni aquí ni en Vladivostok' y resulta que a otros territorios sí se les beneficiaba con un soterramiento integral por parte del Gobierno del PP”. En ese sentido, más allá del AVE, para Valverde “la lista de desprecios que el PP ha mantenido con la provincia y la ciudad en materia de infraestructuras es tan larga que se necesitaría un pleno entero para exponerla”.



Pero, según ha afirmado, el alcalde actual “tampoco creo que se haya olvidado, como concejal de Cultura y de Urbanismo que fue antes, de como ya en 2013 el gobierno municipal del que formaba parte anunció la eliminación inminente del paso a nivel de El Puche; o de como después dijeron desde el gobierno municipal una y otra vez que había presupuesto del Gobierno para hacerlo; ni de como, al final, se enmarcó dentro del proyecto de soterramiento -que ahora pagarán también el propio Ayuntamiento y la Junta, y no únicamente el Estado- para que pueda ser una realidad por la que los socialistas llevamos años peleando”.



Con esos precedentes, y con una cesión de la Estación de Renfe “que no tiene aún cerrada con papeles”, los socialistas han valorado que el alcalde “debería de mostrar un poco más de sentido de la mesura y, por mucho que le cueste, entender que con el Gobierno del PSOE las cosas van a ir mejor que antes, sin ninguna duda, en materia de infraestructuras”.



Rabietas de colegio

Así las cosas, han reclamado al alcalde que “se deje de rabietas de colegio y de creación de polémicas estériles” y que dedique “más tiempo a solucionar los graves problemas que tienen los barrios de esta ciudad y menos a buscar titulares de distracción sobre si le recibe o no el ministro para hablar de un tema que sabe de sobra que está resuelto”.

Sobre ese mismo asunto, Valverde ha sentenciado que el alcalde “se tendrá que reunir con quién corresponda en el Ministerio de Fomento para hablar sobre Almería”, pero que frente a asuntos de agenda que al PSOE en el Ayuntamiento no le corresponde valorar, lo que sí puede opinar es sobre hechos objetivos conocidos y que se traducen en que “las reuniones suyas y del anterior alcalde con los ministros del PP sirvieron de muy poco, porque podríamos tener ya AVE a Almería y no lo tenemos”.



Para finalizar, la portavoz del PSOE ha querido trasladar al PP que desearía “que este ataque de exigencia sin razón que les ha entrado realmente respondiera a que ahora sí quieren que llegue el AVE a Almería”. “Si es así, bienvenidos sean a aquello por lo que los socialistas llevamos años luchando y que es lo que va a suceder. Porque, tal y como ha dicho el propio ministro de Fomento, el AVE llegará en 2023”, ha concluido.