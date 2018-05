El PSOE de Huércal de Almería vota en contra del presupuesto municipal por considerarlo “poco ambicioso”

Ángeles Castillo critica la “escasa cuantía” del presupuesto para el volumen de población al que tiene que prestarle servicios el Ayuntamiento



Ángeles Castillo

HUÉRCAL DE ALMERÍA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huércal de Almería ha votado hoy en contra de los presupuestos municipales para 2018 presentados por el equipo de Gobierno, dado que contemplan unas inversiones reales “escasas”. “Desde el PSOE creemos que estamos ante unos presupuestos poco ambiciosos y de muy escasa cuantía, teniendo en cuenta el volumen de población al que tiene que atender y prestarle servicios el Ayuntamiento”, ha manifestado la portavoz socialista, Ángeles Castillo.



Concretamente, las inversiones reales suponen apenas el 6% del presupuesto elaborado por el equipo de Gobierno. “Son algo más de 644.000 euros en un presupuesto de 11 millones de euros, lo cual nos parece una cantidad ridícula para un municipio de nuestras dimensiones”, ha afirmado Castillo, quien ha subrayado que el propio informe del interventor indica que el capítulo de inversiones se limita casi a pequeñas obas y adquisiciones de material inventariable.



La portavoz socialista ha admitido que no entiende “la positividad del PP a la hora de exponer el presupuesto”, dadas sus numerosas carencias. “Nuestro municipio tiene un potencial extraordinario y unas necesidades muy concretas que merecen un presupuesto mayor, con más inversiones, mayor compromiso municipal con el empleo y una gestión eficiente del gasto social”, ha dicho.



Castillo ha criticado que, a la hora de redactar este presupuesto, el equipo de Gobierno no haya fomentado la participación ciudadana, tal y como lleva años pidiendo el Grupo Socialista. “Nos parecen peregrinas las explicaciones del Partido Popular cuando nos dicen que han tenido en cuenta las propuestas vecinales por el seguimiento de las redes sociales”, ha añadido.



Asimismo, ha asegurado que el presupuesto planteado es “de mero trámite”, por no contener una previsión real de las necesidades del municipio y porque “al finalizar el ejercicio, no se habrá ejecutado, como viene sucediendo año tras año”. En este sentido, ha señalado que en la liquidación de las cuentas de 2017 “la mayoría de las partidas no se han ejecutado o se han modificado sobre la marcha, de forma improvisada, para llevar a cabo actuaciones que no estaban contempladas en el presupuesto municipal”.



“Los propios técnicos del Ayuntamiento indican en los informes de que el gasto presupuestado es muy ajustado para el volumen de población y para el nivel de servicios obligatorios a los que hay que hacer frente y, además, advierten de que hay que ejecutarlo de forma más eficaz y eficiente, recomendando que se evite el abuso que se viene haciendo sobre el reconocimiento extrajudicial de créditos, que, como hemos dicho, es fruto de la improvisación del equipo de Gobierno en la política municipal”, ha insistido Castillo.



La portavoz socialista ha lamentado que este último requerimiento “se esté incumpliendo desde el primer minuto después de la advertencia”, puesto que el punto del orden del día inmediatamente posterior a la aprobación del Presupuesto Municipal ha sido un nuevo reconocimiento extrajudicial de créditos.