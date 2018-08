El PSOE de El Ejido responsabiliza al equipo de gobierno de la falta de presión del agua en Matagorda desde hace semanas

Los socialistas ejidenses reprochan al alcalde y sus concejales su falta de iniciativa para solucionar los graves problemas que están sufriendo los vecinos de Matagorda a causa de la escasez de la presión del agua, problemas que se suceden desde que empezara el verano



José Miguel Alarcón

EL EJIDO.- El PSOE de El Ejido responsabiliza al equipo de gobierno de los graves problemas que están padeciendo los vecinos de Matagorda por la escasa presión que tiene el agua desde que comenzara el verano.



Así lo asegura su Secretario General, José Miguel Alarcón, quien manifiesta que "el agua llega a Matagorda sin presión ni para encender un calentador, ni para poner una lavadora, ni para otras muchas cosas que hacen falta a los vecinos para su vida cotidiana. Y esto lo estamos sufriendo desde el principio del verano, y ya está bien, que hoy es 27 de agosto, y el equipo de gobierno no ha movido un dedo para acabar con este problema".



Alarcón considera que "este problema se debe a que en verano aumenta considerablemente la población en Balerma y Ejido Beach, lo que hace que en estas zonas crezca el consumo de agua y no llegue con la misma presión de siempre a Matagorda, que está más arriba. Pero que tenga explicación no quiere decir que no se pueda solucionar, y un Ayuntamiento no debe consentir que parte de sus vecinos sufran las consecuencias de lo que sucede en otras zonas del municipio".



El Secretario General de los socialistas ejidenses añade que "esta situación no es nueva, ya que todos los años, en verano, se duplica o triplica la población en Balerma y Ejido Beach, así que el equipo de gobierno debería tener la delicadeza de activar los mecanismos que sean necesarios para que en Matagorda no baje la presión del agua y sus vecinos podamos seguir desarrollando nuestra vida con normalidad".



José Miguel Alarcón concluye que "en Matagorda estamos ya un poco hartos de sentirnos ciudadanos de segunda, porque a la hora de pagar impuestos y tasas, pagamos lo mismo que todo el mundo, pero a la hora de recibir servicios, no somos como los demás. Ya está bien, señor alcalde, de ignorar los problemas de sus vecinos. Actúe de una vez para que el agua llegue como tiene que llegar, y no espere a que acabe el verano, que para eso no nos hace falta ningún alcalde".