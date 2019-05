El PSOE de El Ejido muestra su malestar ante la actitud poco respetuosa del PP esta campaña

El grupo socialista en un pleno en El Ejido

EL EJIDO.- Para el candidato socialista a la Alcaldía ejidense, José Miguel Alarcón, “en las últimas semanas, el PP ha hecho campaña electoral sin ningún pudor en eventos que poco o nada tienen que ver con su partido, organizados por medios de comunicación o por otras entidades”

Alarcón considera que “el PP está aprovechando la ventaja que le da gobernar con mayoría absoluta en el Ayuntamiento para hacer campaña en actos que no tienen nada que ver ni con su partido ni con el Ayuntamiento. Así lo ha hecho recientemente en varios eventos, organizados por medios de comunicación y por otras entidades, en los que el alcalde, en lugar de intervenir como tal, se ha marcado un discurso abiertamente electoralista”.

El candidato socialista a la alcaldía manifiesta que “esta actitud no es correcta, el PP no puede hacer suyo un acto que no lo es. Góngora aprovecha que lo invitan en su calidad de alcalde y no pierde la ocasión de hacer discursos claramente electoralistas. Y si ya es grave que lo haga en cualquier circunstancia, más aún ha sido cuando lo ha hecho sin que ni siquiera hubieran empezado las campañas electorales de las Generales y Municipales y Europeas, porque hemos podido ver en ambos casos cómo lo hacía”.

Alarcón concluye que “hay que saber respetar las reglas del juego democrático, y saber también dónde se está en cada momento, porque no todo vale, señores del PP”.