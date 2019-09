El PSOE de El Ejido lamenta que PP-VOX pretenda restar aún más participación a las juntas locales

Suárez y Puga

EL EJIDO.- El vocal socialista en Balerma, Juan Francisco Puga, denuncia que, en el caso de este núcleo, su presidente “ha intentado saltarse el Reglamento y fijar los plenos cada tres meses”, cuando el Artículo 25 de esta normativa refleja de forma clara que las sesiones ordinarias deberán celebrarse “como mínimo una vez cada dos meses”

Desde el PSOE de El Ejido se ha querido mostrar el más absoluto rechazo al intento que el equipo de gobierno de PP-VOX ha realizado, finalmente sin éxito gracias a la intervención socialista, de mermar la participación en las juntas locales del municipio. Concretamente, desde el Grupo Municipal Socialista denuncian lo ocurrido en el primer pleno extraordinario celebrado el pasado lunes en la Junta Local de Balerma, en el que el presidente del PP propuso reducir la periodicidad de las sesiones ordinarias y fijar su celebración cada tres meses, y no cada dos meses, como así recoge el propio Artículo 25 del Reglamento de las Juntas Locales.

En este sentido, el vocal socialista en la Junta Local de Balerma, Juan Francisco Puga, ha aclarado que desde el Grupo Socialista “hemos tenido que votar en contra de la propuesta del Partido Popular que, con el beneplácito de VOX, intentaba saltarse el Reglamento de las Juntas Locales”. A juicio de Puga, “para favorecer la participación vecinal y recuperar la confianza” tanto de los vecinos como de las asociaciones, “se ha de partir desde el diálogo, el respeto y el compromiso si de verdad se tiene intención” y, por el contrario, “sustituir con plenos extraordinarios es limitar la participación porque no hay lugar para hablar más allá de los puntos que fije y dicte el presidente a su conveniencia”.

Para el vocal del Grupo Socialista en la Junta Local de Balerma, “la democracia no se mejora y a los vecinos y vecinas no se les respeta cuando se intentan dar las mínimas explicaciones o tratar los problemas a puerta cerrada y por supuesto, sin contar con todos”. No obstante, como zanja, “la propuesta tuvo que adecuarse a la legalidad mínima” y modificarse por tanto a petición del Grupo Socialista.

Petición en San Agustín

En otro orden de cosas, y ante los robos en viviendas que se están produciendo en el núcleo ejidense de San Agustín desde hace dos semanas, la vocal socialista en la Junta Local de San Agustín, Mari Carmen Árbol, registró en la jornada de ayer un escrito dirigido al presidente de esta Junta Local (PP) para que “convoque con carácter urgente una reunión, y así exponer las soluciones más adecuadas que pongan fin a esta situación”, solicitando a las instituciones competentes que las ejecuten.

Un requerimiento que realiza el PSOE de San Agustín ante “la sensación de inseguridad” que manifiestan sus vecinos, y ante la gravedad de unos hechos “que están alterando la convivencia vecinal”. Eso sí, hasta el momento desde esta Junta Local tampoco se ha fijado ninguna sesión de pleno.

Con todo, desde el PSOE de El Ejido van más allá y dejan claro que lejos de llevarse a cabo cada dos o tres meses, los plenos ordinarios deberían celebrarse siempre y cuando los vecinos o la mayoría de los grupos políticos los solicitasen. Y es que desde el Grupo Municipal Socialista siempre se ha recalcado que las juntas locales deben ser “un espacio de encuentro y participación para mejorar el día a día de estos núcleos, y no convertirse en lo que pretende hacer el gobierno de PP-VOX, que es alargar más aún si cabe en el tiempo la celebración de los plenos”.