José Luís Amérigo





El PSOE de Carboneras (Almería) ha exigido al alcalde, Felipe Cayuela (Gicar), que solucione el "caos" en el que encuentra el Ayuntamiento, fruto de la "pésima gestión" del PP y el Grupo Independiente por Carboneras (Gicar) al frente del mismo durante estos años, porque en la actualidad "no hay ni secretaria, ni interventor ni tesorero", lo que hace "inviable la gestión municipal".



Así se ha posicionado en una nota el portavoz socialista en el municipio, José Luis Amérigo, que ha censurado que "hace más de un mes que no se celebran Juntas de Gobierno Local por orden de la Alcaldía, puesto que Cayuela ha quitado mediante decreto las competencias a este órgano".



Amérigo ha explicado que la última secretaria del Ayuntamiento estuvo tres meses y "se vio obligada a marcharse tras dificultarle su trabajo el equipo de gobierno", hecho que el socialista asegura que fue trasladado a miembros de la corporación por el "miedo" que expresó la antigua empleada a seguir trabajando "en un Ayuntamiento caótico con continuas ilegalidades en la gestión".



El portavoz del PSOE ha enumerado otros asuntos que censura, como la figura del interventor municipal, que "no existe", puesto que los interventores que iban a presentarse a la plaza, "ante la situación insostenible del Ayuntamiento", han terminado no queriéndola.



En cuanto a la Tesorería, ha asegurado que "no existe", y la última persona que ocupó dicho cargo abandonó su puesto a principios de este año. Se trataba, según ha abundado el portavoz socialista, de Javier Rodríguez, secretario anterior del Ayuntamiento de Carboneras e investigado en distintas causas judiciales.



Ante esta situación, el Ayuntamiento de Carboneras se gestiona a través de decretos de la Alcaldía "sin sustento legal", ha advertido Amérigo, que ha manifestado que "el único apoyo del alcalde es el sobrino del anterior secretario, que ha sido contratado y nombrado ilegalmente por el alcalde como coordinador general".



"Otro grave hecho que escandaliza a los propios funcionarios del Ayuntamiento y a todo el municipio es que los pagos se están haciendo directamente por la Alcaldía y de forma absolutamente irregular e ilegal, con las consecuencias que todo ello va a traer para el equipo de gobierno y para los perceptores de los pagos", ha advertido el portavoz del PSOE de Carboneras.



Así pues, ha concluido afirmando que Carboneras "se encuentra en un desgobierno absoluto, con una coalición enfrentada, y un alcalde que gobierna en solitario mediante decretos, con la ilegalidad permanente en todas sus actuaciones".



"En estas condiciones no se puede seguir en Carboneras por más tiempo. Carboneras se merece un gobierno decente, democrático, transparente y eficaz, y el PSOE no ve ya otro camino ante tal despropósito, ilegalidades y paralización municipal", ha sostenido Amérigo.

