El PSOE de Antas devuelve la estabilidad al municipio tras desbloquear las cuentas municipales que inmovilizó el PP

La exalcaldesa desoyó un requerimiento judicial que le exigía realizar un inventario de bienes inmuebles y ocasionó graves perjuicios al Consistorio



Acto de campaña del entonces candidato socialista en Antas

ANTAS.- El PSOE de Antas ha conseguido devolver la estabilidad económica al Ayuntamiento que puede retomar su normal funcionamiento tras desbloquear las cuentas municipales que quedaron embargadas por decisión judicial ante una negligencia del anterior equipo de Gobierno del PP. Esta angustiosa situación en la que se encontraba el consistorio desde el 4 de julio, y que sobrevino al gobierno socialista que nada sabía al respecto de la situación de bloqueo que iba a ordenar el Juzgado de Vera porque el PP había desoído un requerimiento de dicho juzgado, ha quedado resuelta gracias a la acción de los servicios jurídicos municipales y del equipo de Gobierno del PSOE.

Desde el PSOE se lamenta la actitud del anterior Gobierno del PP que, no sólo no atendió a la exigencia judicial sino que, además, no informó de la situación de embargo al nuevo gobierno tras las elecciones municipales.

Por un antiguo expediente judicial, el Juzgado de Vera requirió en febrero al Ayuntamiento –gobernado por el PP- que en sesenta días aportara una lista de la determinación de los bienes y derechos patrimoniales que no se encontrasen materialmente afectos a un servicio público o a una función pública a efectos de la inclusión de la posibilidad de embargo de los mismos, pero el requerimiento no fue atendido por el Ayuntamiento de Antas. Esto originó que por parte del Juzgado se embargaran todas sus cuentas corrientes originando un colapso financiero absoluto con su consiguiente imposibilidad de hacer frente a cualquier pago, situación que tras múltiples trámites, gestiones y recursos se ha solventado hace escasos días.

La situación de embargo se podía haber resuelto simplemente si la anterior alcaldesa del PP, Isabel Belmonte, hubiese velado por el cumplimiento del requerimiento del juzgado, pero el plazo expiró y no fue notificada la situación al nuevo equipo de Gobierno del PSOE.