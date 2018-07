El PSOE de Almería presenta alegaciones para tratar de impedir que el PP deje la Plaza Vieja sin árboles y Pingurucho

Momento del registro de alegaciones

ALMERÍA.- El secretario de Organización del PSOE de Almería capital y concejal en el Ayuntamiento, Indalecio Gutiérrez, ha presentado junto al responsable de Futuro Urbano y Ciudadanía de la Agrupación Socialista de la capital, Eusebio Villanueva, las alegaciones que su partido ha registrado contra la aprobación inicial en pleno -con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos- de una modificación urbanística que permitiría dejar la Plaza Vieja sin el arbolado que existe en estos momentos. Gutiérrez ha enmarcado estas alegaciones, que acompaña a la enmienda a esta misma iniciativa que fue presentada por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, en la defensa de la Plaza tal y como está, con el monumento a Los Coloraos también incluido.



En ese sentido, Gutiérrez ha resaltado que los socialistas quieren “que se mantengan todos los elementos y, por lo tanto, el monumento a Los Coloraos tiene que mantenerse también porque es un símbolo para todos los almerienses y demócratas, además de la estructura de arbolado que hay actualmente”.



Para el PSOE de la capital lo que está sucediendo responde a que el Partido Popular “tiene una obsesión por privatizar todo lo público, por convertir todos los espacios públicos en negocio”. Frente a eso, los socialistas “queremos que los espacios públicos sean para que los disfruten todos los almerienses” y, por ese motivo, lo que se pretende con las alegaciones es reivindicar “que la estructura de la plaza se quede tal y como está actualmente, con el arbolado y con el monumento a Los Coloraos, que es un símbolo para todos los almerienses”.

“La Plaza Vieja es un icono dentro de la ciudad de Almería y hay que mantenerla como tal para el futuro, para que las próximas generaciones conozcan una zona de su ciudad con gran simbolismo”, ha enfatizado.

Árboles protegidos

Por su parte, el responsable de Futuro Urbano y Ciudadanía de la Agrupación Socialista de la capital, Eusebio Villanueva, ha explicado que desde el punto de vista técnico lo que se ha hecho por parte del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento ha sido presentar una modificación puntual al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que lo que pretende es quitar de la ficha del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos correspondiente a la Plaza Vieja la obligatoriedad de mantener el arbolado.

Esa modificación, que fue aprobada inicialmente en sesión plenaria el pasado 4 de mayo, lo que quiere es que los árboles “no sean un impedimiento para cualquier tipo de actuación a desarrollar” que, en el caso del proyecto que pone sobre la mesa el alcalde, es un espacio del que desaparecen tanto los árboles como el monumento a Los Coloraos.

Pero, según ha detallado, las alegaciones del PSOE de la capital a esa propuesta aprobada inicialmente se basan en que “el articulado general del PGOU habla de la protección en general del arbolado de la ciudad y de que ningún árbol se puede quitar salvo por fuerza mayor y, además, en ese supuesto habría que empezar quitando los más jóvenes o los enfermos”.

Estando el arbolado de la ciudad protegido en general por el PGOU, resulta entonces que “esta modificación puntual del PGOU está mal planteada, porque ataca uno de los elementos fundamentales del propio Plan General, de su articulado general”. Desde el equipo de gobierno, sostienen los socialistas, “tendrían que empezar por modificar ese articulado para hacer algo más”.

Y actuar de esa manera no es más que “un disparate”, como ha dejado claro Eusebio Villanueva, ya que “en la ciudad de Almería, la sombra es algo imprescindible”. “No podríamos estar aquí ahora mismo -compareciendo ante los medios durante una mañana del mes de julio- sin estos árboles, porque estaríamos achicharrados. La sombra y la vegetación son fundamentales, y el problema de fondo es que como no hay una política medioambiental por parte del Ayuntamiento, pues les da lo mismo quitar un árbol, que poner una maceta, que poner un toldo. No tienen criterio, ese es el problema”, ha sentenciado.

No esperaban tanta respuesta ciudadana

Por otro lado, cuestionado sobre la dilatación por parte del equipo de gobierno del PP de la presentación definitiva del proyecto a ejecutar en la Plaza Vieja, Gutiérrez ha trasladado su impresión sobre “que no esperaban una respuesta ciudadana de tal calibre a dejar la plaza sin árboles y Pingurucho” y ha advertido a los responsables municipales “que sería mejor que se lo pensaran”.



“Un equipo de gobierno donde no hay un problema, no tiene que abrirlo. Tiene que ir cerrando problemas y no creándolos. Y la Plaza Vieja ahora mismo es un símbolo para los almerienses y no hay ningún problema en mantener su estructura actual”, ha proseguido el concejal.



A partir de ahí, ha remarcado que en el PP “lo que están es empeñados en convertir la plaza en un espacio comercial” y en que ante la reacción ciudadana y la cercanía de las elecciones “están dándole vueltas y tumbos al tema”.



Sea como sea, y para concluir, Indalecio Gutiérrez ha lanzado a los representantes del Partido Popular una advertencia clara: “El PSOE, y no solo nuestro partido sino que muchos otros colectivos y formaciones políticas se están moviendo contra este tema, le vamos a plantear una dura batalla para que la Plaza Vieja permanezca con la forma que actualmente tiene”.