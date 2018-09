El PSOE de Almería destaca el apoyo continuo de la Junta al campo almeriense con nuevas medidas de apoyo

Sánchez Teruel lamenta la falta de conocimiento del sector que demuestra el PP, al que recuerda que “nunca ha hecho nada por nuestra agricultura”



José Luis Sánchez Teruel

ALMERÍA.- El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha criticado la falta de conocimiento del campo almeriense que evidencia continuamente el PP, que “solicita ayudas que ya están en marcha o reclama ahora medidas que dependen del Gobierno central, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha estado siete años mirando para otro lado”. Una vez más, según el dirigente socialista, “frente a las palabras vacías del PP”, la Junta de Andalucía “actúa”. Así lo demuestra la publicación esta misma semana de las ayudas para la modernización de explotaciones, que van a recibir 373 agricultores y agricultoras almerienses. “Unos incentivos que si han tardado más en concederse es porque se triplicó el presupuesto para así beneficiar más a nuestro mundo rural”, ha señalado.



En palabras del dirigente socialista, el respaldo de la Junta al sector agrario no queda ahí, ya que en septiembre se convocarán las nuevas ayudas del Plan Renove de Invernaderos, que contarán este año con una dotación de 30 millones de euros, el primer paso de una inversión que hasta 2022 se elevará hasta los 100 millones de euros y que es “estratégica” para la agricultura almeriense. En el mismo sentido, el también parlamentario andaluz ha adelantado que durante este mes se publicará la resolución definitiva de ayudas para la modernización de invernaderos.



A esto se une, según ha indicado Sánchez Teruel, una nueva convocatoria de ayudas para jóvenes, “algo fundamental para garantizar una cuestión tan prioritaria como el relevo generacional”. Estos incentivos han permitido hasta la fecha la incorporación de 338 jóvenes almerienses a la actividad agraria, “una cifra posible gracias al gran esfuerzo inversor desarrollado que hace que Andalucía sea, con mucha diferencia, la comunidad autónoma que más invierte en esta línea de ayudas, como demuestra que han crecido un 210% sobre las inicialmente previstas”, ha subrayado, el líder de los socialistas almerienses.



Frente a ello, “el PP se dedica a propagar medias verdades, cuando no mentiras absolutas, criticando la gestión de los residuos agrícolas”. En este sentido, el secretario general de los socialistas almerienses ha señalado que “la Junta de Andalucía es la única administración que ha abordado esta cuestión después de que durante siete años el Gobierno de Mariano Rajoy incumpliese sus obligaciones”, sin olvidar, ha apuntado el socialista, que según la Ley estatal de residuos de 2011, “corresponde al Estado la regulación de estos sistemas colectivos de gestión de residuos, como ya funciona para otros casos (vidrio, envases, papel...). Incluso una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó en este sentido, a lo que el Ejecutivo del PP hizo oídos sordos para luego reclamar a otros lo que ellos no han hecho”.



Sin embargo, frente a este “incumplimiento manifiesto, que ha perjudicado gravemente a la agricultura almeriense”, la Junta ha sido, a juicio de Sánchez Teruel, la única que ha dado un paso al frente promulgando el Reglamento de Residuos y adoptando además medidas en las que ha trabajado de manera coordinada con todas las partes implicadas: delegaciones territoriales, ayuntamientos, asociaciones de recicladores y productores, para agilizar las autorizaciones de gestores de residuos y puntos de acopio.



“Otra muestra de la implicación de la Administración andaluza es que, pese a que no es un ámbito de su competencia, va a desarrollar a partir de septiembre un plan para la recogida de los plásticos agrícolas que ahora se están abandonando en el campo almeriense”, ha asegurado el diputado autonómico del PSOE. Esta iniciativa, que van a acometer las consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, “permitirá dar una solución a un problema que está distorsionando la impecable imagen que el campo almeriense debe dar”.



Por ello, el secretario general de los socialistas almerienses le ha vuelto a reclamar al PP que, “ya que no están dispuestos a ayudar, por lo menos no pongan piedras en el camino. Porque lo que es evidente es que el PP perdió la oportunidad de trabajar por el sector agrícola almeriense cuando gobernó en España, como demuestra especialmente que no tomó medidas para paliar el déficit hídrico de la provincia, medidas que nunca quisieron adoptar por tratarse de Andalucía, comunidad a la que castigaron una y otra vez en sus presupuestos y su gestión”.