El PSOE de Almería advierte de que PP y Cs están “mercadeando” con los derechos de las mujeres

Aurelia Jiiménez: “Tras años de avances en igualdad de género, en estos momentos tenemos un riesgo claro de involución”



Aurelia Jiménez Godoy y Manuel Jesús Flores

ALMERÍA.- El PSOE de Almería ha reiterado su compromiso con las reivindicaciones de las mujeres y lucha por la igualdad de género, en un momento en el que los avances que se han conseguido en los últimos años en esta materia “se encuentran en peligro”. La secretaria de Políticas Contra la Violencia Hacia las Mujeres del PSOE de Almería, Aurelia Jiménez Godoy, ha advertido del “riesgo claro de involución” que se corre actualmente en Andalucía, como consecuencia del pacto PP y Ciudadanos con la ultraderecha de Vox. Para hacerle frente, el PSOE de Almería participará este viernes en los actos de conmemoración del 8-M que han convocado los sindicatos mayoritarios y el movimiento feminista.

Jiménez Godoy ha advertido de que los derechos de las mujeres “corren peligro con este Gobierno de Andalucía”. “Nuestros derechos y avances están en entredicho, se está mercadeando con ellos y están siendo entregados a cambio del apoyo parlamentario de una extrema derecha que ha permitido hacerse con el Gobierno andaluz al Partido Popular y Ciudadanos”, ha denunciado. “El PP y Cs prefieren mentir a los andaluces que enfrentarse a la extrema derecha machista de Vox, que es quien manda en el gobierno”, ha añadido.

Jiménez, que ha comparecido en rueda de prensa junto al alcalde socialista de Viator, Manuel Jesús Flores Malpica, ha recordado que los grandes avances que se han producido en España en igualdad de género llevan la firma del PSOE, “un partido que siempre ha empoderado a las mujeres, sin titubeos y sin miedos”.

Frente a este compromiso del Partido Socialista, que ha impulsado leyes y medidas “absolutamente pioneras en Europa”, Jiménez ha situado al Partido Popular, que, durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy, “aprovechó la crisis económica como excusa para desmantelar las políticas de igualdad, no tomó medidas contra la explotación sexual, impidió el acceso a la reproducción asistida por razones de orientación sexual o estado civil e impulsó una reforma laboral que condenó a las mujeres a la precariedad laboral y salarial”.

En cuanto a Ciudadanos, la responsable socialista ha lamentado que no paren de “improvisar”. “Ya no saben cómo esconder su giro hacia la derecha más extrema y ahora se han inventado lo del feminismo liberal que, por cierto, no representa el futuro, sino el pasado”, ha incidido.

Lucha de todos

Los socialistas almerienses consideran que la lucha por la igualdad de género debe abordarse desde todos los frentes posibles y las políticas públicas que persigan este objetivo deben implementarse desde todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos. En este punto, se ha puesto como ejemplo el trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Viator y que ha explicado su alcalde.

Manuel Jesús Flores Malpica ha detallado que el Ayuntamiento viatoreño realiza un trabajo “continuo” para la mejora de la igualdad, en estrecha colaboración con las asociaciones de mujeres del municipio. Además, en el caso de la manifestación más brutal de la desigualdad, como es la violencia de género, en Viator se han puesto en marcha medidas de lucha pioneras en la provincia, como la constitución de la Mesa Local del Pacto contra la Violencia de Género o la puesta en marcha de un Observatorio contra la Violencia de Género en el instituto de educación secundaria Torreserena.

“Nosotros seguimos arrimando el hombro en estas materias porque las consideramos importantes para seguir avanzando como sociedad”, ha señalado el alcalde. “Es necesario que las administraciones tomemos consciencia de esto y que no nos dejemos llevar por discursos banales que ahora intentan tapar lo que es una realidad, y es que necesitamos seguir trabajando en la igualdad real de la mujer con el hombre en nuestra sociedad y que debemos seguir luchando a cara de perro contra la violencia de género y no poniendo paños calientes, como algunos pretenden hacer”, ha añadido.