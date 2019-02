El PSOE de Adra exige al alcalde que lleve al Pleno el Presupuesto de 2019 y se someta a una cuestión de confianza

Teresa Piqueras: “Ha llegado el momento de que los concejales se mojen y digan si han venido a trabajar por Adra o por sus propios intereses”



Rueda de prensa de Teresa Piqueras

ADRA.- La candidata del PSOE a la Alcaldía de Adra y portavoz socialista en el Consistorio, Teresa Piqueras, ha exigido al alcalde que presente urgentemente el proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento para 2019 y que, en el mismo Pleno en el que se voten las cuentas, se someta a una cuestión de confianza. Esto permitiría que los concejales de la oposición –una concejala no adscrita y el resto pertenecientes a cuatro grupos políticos– expresaran de manera inequívoca si apoyan o no al alcalde, que sigue gobernando a día de hoy con los Presupuestos de 2015, por no haber encontrado, desde entonces, apoyos suficientes para aprobar unas nuevas cuentas.

“Si el alcalde es incapaz de ofrecer una mejor gestión del dinero público, habrá demostrado su incompetencia y debería marcharse”, ha indicado Piqueras, quien también cree que “ha llegado el momento de que los concejales de la oposición se mojen y digan si han venido a trabajar por Adra o por sus propios intereses”.

En rueda de prensa, Teresa Piqueras ha denunciado la situación de “bloqueo y parálisis” que se vive en el municipio de Adra, por seguir en vigor los Presupuestos de 2015, que han tenido que ser prorrogados ya en tres ocasiones, al no haber sido capaz el equipo de Gobierno de negociar con la oposición para obtener los votos a favor necesarios para aprobar unas cuentas nuevas. “Si querían consensuar, negociar y dialogar con la oposición sobre las cuentas del Ayuntamiento, tendrían que haber empezado a trabajar en agosto del año pasado y entregarnos un borrador en el mes de octubre”, ha recordado. “Parece mentira, pero da la sensación de que aún no son conscientes de que gobiernan en minoría”, ha reprochado.

La portavoz socialista y candidata del PSOE a la Alcaldía ha advertido de que la falta de un presupuesto para 2019 “compromete” la prestación de servicios tan básicos para la ciudadanía como son la limpieza, el mantenimiento y la seguridad, y que, además, va a ser “imposible” ejecutar los fondos DUSI, “a los que tanto bombo les han dado el alcalde y su portavoz”.

Piqueras ha recordado que el PP lleva 16 años gobernando el municipio de Adra y que, en ese tiempo, “sólo han conseguido aumentar las deudas, dilapidar el patrimonio de suelo municipal y la privatización de los servicios municipales que hizo la actual consejera de Agricultura, Carmen Crespo”. “Hay que estar prevenidos; como realice en la Consejería la misa gestión que hizo en el Ayuntamiento, los andaluces estaremos abocados a sufrir retroceso, parálisis y un elevado endeudamiento, que únicamente destinará a su promoción personal”, ha avisado.

La responsable socialista ha acusado al alcalde de Adra de seguir siendo “una marioneta de esa élite del PP que hace tiempo que debería haber abandonado el Ayuntamiento” y que, si no lo ha hecho, ha sido “gracias a la inestimable colaboración de la concejal no adscrita Esther Gómez y Pedro Peña, del grupo de Ciudadanos”, quienes han actuado como “muletas de este Gobierno chapucero que se ha caracterizado por el parcheo constante”.

Los sueldos de la piscina

Como ejemplo de las “chapuzas” del equipo de Gobierno, Piqueras se ha referido al caso de la piscina municipal, que presenta “un estado lamentable” después de que el equipo de Gobierno se haya gastado en ella más de 2 millones de euros y haya dado las obras por finalizadas. “Después de este gasto, la realidad es que hay goteras, no hay climatización, la piscina pierde agua y no tiene la temperatura adecuada”, ha denunciado.

Según ha relatado Piqueras, “la única mejora” la han encontrado el ex concejal de Deportes y actual director de la piscina y la mujer del concejal de Servicios, a los que, tras el rescate de la instalación por el Ayuntamiento y la asunción del personal por la empresa Clece, “les han subido el sueldo, mejorando sus condiciones laborales, con la consiguiente discriminación al resto del personal”.

“Es una pena que los abderitanos tengamos que seguir sufriendo estas chapuzas y esta pésima gestión, que nos va a llevar a varios procedimientos judiciales más, aunque al alcalde no parezca importarle, dado que él mismo es socio del bufete que defiende al Ayuntamiento”, ha apuntado Piqueras Valarino.