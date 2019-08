El PSOE critica que el PP mantenga sucio el recinto ferial días después de acabar las fiestas

Entorno del recinto ferial

ALMERÍA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha criticado que el equipo de gobierno del Partido Popular permita que el recinto ferial haya seguido con la basura y suciedad acumuladas días después de que hayan terminado las fiestas. La imagen, tomada el pasado martes, evidencia “la dejadez del gobierno municipal, que podría prever una primera limpieza quitando lo más importante, y como se hace cada día durante la Feria para, a continuación, que se desmontaran las diferentes casetas y atracciones y, una vez terminado ese desmontaje, rematar esas labores de limpieza”.

Lo que no puede ser, han subrayado los socialistas, “es que la basura se acumule, dando una imagen lamentable, y que, encima, con el viento frecuente de Almería vaya a terminar repartida por todo el entorno y muchísimo del plástico vaya a acabar en la playa y el mar”. Desde el PSOE han detallado también que solicitaron antes del inicio de la Feria el plan especial de limpieza contemplado para la misma, pero que el Partido Popular no se lo ha facilitado hasta bien entrada la Feria. “Vamos a estudiarlo, por supuesto, y ver qué se contempla en este sentido para, dentro de la comisión de Feria que hemos reclamado que se convoque, plantear que se le dé una solución y no se repita esta imagen el año que viene”, han finalizado.