El PSOE critica el caos organizativo y la ausencia de gestión en las delegaciones del Gobierno andaluz de las derechas

José Luis Sánchez Teruel

ALMERÍA.- El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, ha criticado el “caos organizativo” y la “ausencia de gestión” que se está produciendo en las delegaciones territoriales del Gobierno andaluz que preside Moreno Bonilla.



Según ha lamentado que, tras más de cien días en el cargo, los delegados aún no han recibido a muchísimos alcaldes, a los que “o no les dan cita o directamente ni les contestan”. “El funcionamiento de las delegaciones territoriales se está realizando a un ritmo desesperante; las decisiones se aplazan ‘sine die’ o no se resuelven, pero no por el trabajo de los funcionarios, sino porque la dirección política de las delegaciones se encuentra ausente”, ha detallado Sánchez Teruel.



Como muestra de este caos, el responsable socialista señala la “espantada” de la hasta ahora delegada de Educación, que se ha marchado “sin haber programado ninguna actuación” de cara al inicio del nuevo curso escolar el próximo mes de septiembre. El responsable socialista advierte de que este hecho va a llevar a “un más que previsible desbarajuste”. “Faltarán profesores, se incrementarán las aulas prefabricadas y habrá servicios sin contratar”, ha enumerado.



“Resulta insólito que Ciudadanos haya dejado sin cubrir el puesto, al no hacer un nombramiento en el Consejo de Gobierno de ayer, probablemente a la espera de colocar a algún candidato que no salga en las municipales”, lo que revela que “Ciudadanos coloca los intereses del partido por encima de los almerienses”.



Recortes y aumento de la ratio

A todo esto hay que añadir que, tras el primer proceso de escolarización que afronta el nuevo Gobierno, “lo que nos hemos encontrado son recortes en las unidades de distintos centros educativos, lo que va a llevar a un aumento de la ratio en las aulas”, ha señalado el responsable socialista.



Además, Sánchez Teruel ha criticado que, más allá de los anuncios que están realizando los consejeros y consejeras del Gobierno de las derechas, la realidad es que, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no se están publicando licitaciones de nuevas obras o servicios para la provincia almeriense. “Almería no se puede parar, pero el PP y Ciudadanos le han pegado un frenazo a nuestra provincia, que no está viviendo una noche en blanco, sino todo un semestre”, ha lamentado.