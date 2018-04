Presentación del último episodio de la serie del PSOE Almería





El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha criticado el "abandono" en que, a su juicio, el equipo de gobierno del Partido Popular mantiene el barrio de Cabo de Gata, en un nuevo documental de su serie titulada 'Almería, alma de barrio', dirigida por el realizador audiovisual Ignacio Ortega, donde los propios vecinos explican la situación.



Durante la presentación, que ha tenido lugar en el centro vecinal del barrio, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Carlos Pérez Navas, ha felicitado y agradecido a los vecinos su participación, y ha coincidido con ellos en "el gran potencial que el Partido Popular está desaprovechando, al marginar a un barrio de la ciudad que debería convertirse en el buque insignia del turismo de calidad y naturaleza", según ha informado el partido en un comunicado.



Además del portavoz socialista, el acto ha contado con la presencia del presidente de la asociación de vecinos 'Virgen del Mar', Juan José Pérez, los vecinos protagonistas del documental, así como los concejales del PSOE Cristóbal Díaz, Adriana Valverde e Indalecio Gutiérrez.



"Cabo de Gata forma parte de la ciudad de Almería y por eso el alcalde debería garantizar que dispone de los mismos servicios y prestaciones que el resto de barrios de la capital, máxime tratándose de un lugar que soporta una gran presión turística durante el verano, que no ve compensada durante los meses de temporada baja con la atención que merece", ha expresado el portavoz.



En este sentido, Pérez Navas ha señalado la petición formulada por el PSOE a los mandatarios del PP para que el Ayuntamiento desarrolle un conjunto de actuaciones en Cabo de Gata, con objeto de mejorar los servicios con los que cuenta y embellecer el barrio.



Como elementos más importantes, ha destacado la "necesaria" dotación de alcantarillado a La Almadraba de Monteleva, una zona del barrio que recibe gran cantidad de visitantes durante el verano y que "sigue sin estar conectada a la red municipal de saneamiento".



Igualmente ha reclamado la "urgente" mejora de la red de suministro eléctrico, para "evitar que se sigan produciendo cortes de energía que dificultan la vida a los habitantes del barrio, especialmente a los propietarios de bares, restaurantes y tiendas de alimentación durante el verano".



En este sentido, ha criticado que "no podemos permitirnos un año más que el PP haga perder a estas playas, que son de una extraordinaria calidad, sus banderas azules por aspectos tan fácilmente abordables como una correcta instalación de los contenedores de residuos, porque si Cabo de Gata pierde valor, pierde toda la provincia".



Entre las medidas que el PSOE viene reclamando al PP se ha referido también a la habilitación de la desaladora, ya en desuso, para convertirla en centro de apoyo a la pesca artesanal, la mejora de zonas comunes del barrio, especialmente del Paseo Marítimo, la renovación de aceras y mobiliario urbano, la regeneración de zonas verdes y jardines, la reparación de farolas y la limpieza de solares abandonados donde crece la maleza y se acumulan desechos de todo tipo.



"Está claro que Cabo de Gata tendría que ser la joya de corona de Almería capital, pero lamentablemente no lo es", ha proseguido el portavoz de los socialistas, "porque para ello se necesitan calles en condiciones, con un mantenimiento adecuado, con un embellecimiento de la entrada, con un paseo marítimo cuidado y una acción concreta de promoción turística para el barrio".



'ALMERÍA, ALMA DE BARRIO'



Con la serie de documentales 'Almería, alma de barrio' desde el Grupo Socialista buscan dar voz a los vecinos y los convierten en protagonistas "que exponen las fortalezas que tienen sus barrios, pero también las necesidades que tienen".



Se trata, según ha concretado, "de dar a conocer los barrios de una manera constructiva" y de "despertar y descubrir el alma de los barrios, como su esencia fundamental, buscando que los almerienses se sientan orgullosos de donde viven y aspiren también a tener barrios mejores, para lo que queremos que sus propuestas se puedan ir incardinando en los presupuestos municipales tanto de 2018 como de otros años".



Por otro lado, la intención de este proyecto pasa también "no solamente por el hecho de que los vecinos conozcan su propio barrio, sino que los vecinos de otros puedan conocer lo que sienten en otros puntos de la ciudad".



"Nosotros queremos dar vida a los barrios, darle voz a los vecinos y que puedan realizar críticas constructivas para avanzar" y, al mismo tiempo, "que los vecinos de Cabo de Gata sepan lo que sienten los de Los Ángeles o los de Los Ángeles lo que sienten los del Zapillo", ha subrayado el portavoz socialista.



El Grupo Socialista en el Ayuntamiento ha realizado ya tres documentales dedicados a Los Ángeles, Cuevas de Los Medina y Cabo de Gata, y trabaja en el de El Zapillo y el Barrio Alto, dentro de la planificación diseñada para cubrir el máximo de los barrios almerienses.



El director de 'Almería, alma de barrio' es Ignacio Ortega Campos, militante socialista que, tal y como ha querido destacar y agradecer Pérez Navas, "ofrece de manera altruista su sensibilidad social, experiencia y formación en el ámbito tanto cinematográfico como audiovisual para desarrollar el proyecto". Es licenciado en Comunicación e Imagen y fundador de los 'Encuentros con Directores de Cine Español' que organiza mensualmente la Fundación Unicaja en Almería.

