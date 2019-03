El PSOE critica a la consejera por pedir apoyo para el Pacto andaluz por el Agua cuando “sólo tiene el título”

Noemí Cruz le pregunta a la consejera si, en su etapa anterior como delegada del Gobierno, no trabajó “porque su partido no le dejaba”



ALMERÍA.- La diputada andaluza del PSOE de Almería Noemí Cruz ha lamentado que la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, haya pedido hoy en el Parlamento de Andalucía el apoyo de la Cámara a su Pacto por el Agua, pese a que actualmente “sólo tiene el título”. Aunque la diputada socialista ha reclamado a la consejera detalles de este Plan, la responsable de Agricultura del Gobierno andaluz no ha concretado qué obras incluiría ni qué plazos, lo que ha llevado a Cruz a concluir que el Pacto es “una bomba de humo para ganar tiempo hasta las municipales”.

La representante del PSOE en la Comisión de Agricultura del Parlamento se ha preguntado, además, por qué los andaluces tendrían que creer que la consejera tiene interés en solucionar los problemas de agua de la comunidad autónoma, a la vista del currículum que generó en su anterior etapa como delegada del Gobierno de Rajoy en Andalucía. “¿Tienen que creerla ahora los andaluces cuando usted, cuando ha podido, no lo ha hecho? Estarán preguntándose por qué ahora sí y antes no. ¿Hay algo que le impidiera trabajar cuando era usted delegada del Gobierno? ¿No la dejaba su partido o es que usted no quería?”, ha cuestionado Cruz.

La diputada socialista ha recordado que los años del gobierno del PP en España dejaron sin solucionar, en Almería, temas tan importantes como la Balsa del Sapo, la ampliación de las depuradoras de Roquetas de Mar, El Ejido y Adra, la ampliación de las desaladoras de Carboneras y Dalías, el encauzamiento de los ríos Antas y Adra o la reconstrucción de la desaladora de Cuevas del Almanzora.

Cruz le ha recordado a Crespo que el sector agrícola “no está pidiendo un pacto, sino infraestructuras y un precio asequible para el agua desalada”. Sobre el pantano de Rules, también le ha preguntado a la consejera si se va a “sentar en la misma mesa con Granada y Almería para garantizarles agua a las dos provincias”.

En cualquier caso, la responsable del PSOE ha considerado que cualquier pacto por el agua en Andalucía debe pasar por “que cada administración haga lo que le corresponda”. “El Plan Hidrológico Nacional deja muy claro cuáles son las necesidades, las prioridades y las competencias; cuando el PP gobernaba en España, lo único que tenían que hacer era coger el Plan Hidrológico Nacional y empezar a acometer, una a una, todas las actuaciones que le correspondían, como hizo Andalucía con las suyas”, ha señalado. Cruz ha insistido en que mientras en Andalucía se acometían todas las obras de competencia autonómica, “en España no se hizo absolutamente nada de las que les correspondían al Gobierno de España”, y todo ello con el “silencio cómplice” de Crespo, que colaboró con el Gobierno de España “para llevarse el dinero a otros territorios”.