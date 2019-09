El PSOE cree que el “fracaso” del Día del Turismo pone en evidencia la falta de estrategia municipal con el sector

Manolo García denuncia “la inacción del equipo de Gobierno del PP y Vox, que sigue de brazos cruzados”



ROQUETAS DE MAR.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha considerado un “fracaso” la celebración del Día Mundial del Turismo este pasado fin de semana, “que ha sido tan pobre que, como ya es habitual, ha olvidado Aguadulce como escenario, un punto turístico más del municipio que solo importa al equipo de Gabriel Amat cuando se acercan las elecciones”. La fiesta de este año congregó mucha menos participación que las últimas ediciones, algo que para Manolo García, portavoz socialista, “ejemplifica a la perfección la crisis de modelo y estrategia que estamos sufriendo, con un equipo de Gobierno que sigue de brazos cruzados y apostando por cosas que ya no funcionan, como hace 30 años”.

García, que ha lamentado la “deslealtad institucional” del equipo de Gobierno, que no invitó a la oposición a asistir al acto, ha echado en falta este año jornadas de debate y reflexión que sí ha habido en otras ediciones. “Son jornadas necesarias para ver qué están haciendo otros destinos maduros para recuperar el turismo y, aunque es verdad que aquí esas jornadas nunca se han trasladado a un plan estratégico, al menos servían de reflexión para todos los actores implicados en el turismo de nuestro municipio”, ha sostenido.

“Llevamos años diciendo desde el PSOE que hay que reflexionar, que el sector está cambiando y que destinos como Roquetas de Mar tienen que reinventarse y buscar nuevos nichos de mercado; aquí eso no se ha hecho bajo la dirección del PP, que se ha dedicado a dilapidar grandes cantidades de dinero en medidas efectistas de consumo interno más que en buscar a los turistas de fuera, pero es que ahora bajo la dirección de Vox no se está siguiendo ni el trabajo que se estaba haciendo, no se está haciendo nada”, lamenta Manolo García, que ha vuelto a señalar el “desprecio” de Gabriel Amat por el sector turístico, dejando en manos de un partido “inexperto y radical algo tan esencial para nuestra economía”.

El portavoz socialista ha vuelto a reclamar la necesidad de implicar a todos los que dependen del turismo y a la sociedad roquetera en general, para diseñar una oferta con futuro que resulte atractiva para los visitantes. “La quiebra de Thomas Cook, por no haber sabido adaptarse a los nuevos tiempos, debe servirnos de advertencia de que no podemos seguir con el mismo modelo de turismo barato basado únicamente en el sol y la playa”, reflexiona García. “La solución para recuperarse de la pérdida de Thomas Cook no pasa solo por buscar otros turoperadores que cubran el hueco, como dijo el alcalde; ese concepto de turismo de paquetes cerrados está en crisis y hay que prepararse para los cambios que se están produciendo”, asegura el secretario general del PSOE de Roquetas de Mar.

En este sentido, Manolo García considera necesario que se ponga en marcha “de una vez” el Consejo Municipal de Turismo, una propuesta que ha venido liderando el PSOE desde hace varias legislaturas y cuya constitución llegó a aprobarse por el pleno hace cuatro años, pero que el PP se sigue resistiendo a convocar. “Pero queremos que ese Consejo de Turismo se reúna para trabajar, para dar voz al sector y establecer una estrategia clara de futuro, si se convoca para sacar fotos en la prensa pero eso no se traduce en un cambio de rumbo y todo sigue igual, para eso que mejor no se haga”, advierte García.

Plan de Playas

Desde el PSOE se ha valorado también el anuncio del Ayuntamiento de extender la vigilancia de algunas playas hasta el 31 de octubre. El portavoz socialista recuerda que su partido viene defendiendo, y así lo prometió en la pasada campaña electoral, la necesidad de mantener el Plan de Playas todo el año y no solo en los meses de verano. “Tenemos una buena temperatura todo el año y si se quiere romper la estacionalidad de verdad, es necesario mantener las playas operativas con sus servicios todo el año”, declara Manolo García.

El edil socialista critica, en este sentido, el anuncio del equipo de Gobierno del PP y Vox de “vender la moto” de extender la vigilancia “cuando se han quitado ya hasta las pasarelas, que hace ya tiempo que deberían ser de hormigón y permanecer fijas todo el año”.