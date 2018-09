El PSOE asegura que el Conservatorio de Albox no consigue el grado profesional por no tener un edificio apto

Francisco Carrillo lamenta que la decisión de Torrecillas de anular los planes provinciales para construir un edificio nuevo ha eliminado todas las posibilidades para Albox, dejándoselo todo en bandeja a Cuevas del Almanzora



IES Cardenal Cisneros

ALBOX.-El PSOE de Albox ha desvelado, a través de un comunicado, que el Conservatorio de esta localidad no puede conseguir el grado profesional por no tener un edificio apto, y lamenta que el alcalde haya dejado "en bandeja" el tema para Cuevas del Almanzora.

Nota de prensa

Es triste tener que utilizar la frase de advertencia “ya te lo dije” en este caso, ya que la consecuencia de una nueva decisión caprichosa del Sr. Torrecillas por paralizar los Planes Provinciales en los que se iba a construir un nuevo edificio al lado del Instituto Cardenal Cisneros ha dado al traste con el anhelo de tantos niños y niñas albojenses (y de la comarca) por tener el Grado Profesional en enseñanza musical. El nuevo edificio iba a albergar la Escuela Municipal de Música y el Conservatorio Sor Emilia Peña de Albox.



Todo el trabajo realizado por multitud de personas durante muchos años (profesores, padres y madres, …etc) y por el PSOE de Albox no ha valido para nada porque el Sr. Torrecillas ha errado de manera flagrante, haciendo gala de nuevo de su poca visión para retener o atraer servicios a Albox. Su política del enfrentamiento continuo contra PSOE y PP tiene unas consecuencias desastrosas para Albox. La votación realizada ayer en el Parlamento de Andalucía a la PNL (Proposición No de Ley) en la que se valoraron las propuestas técnicas presentadas por Albox y Cuevas del Almanzora no tuvo color: los datos cayeron por su propio peso a favor de Cuevas. ¿Por qué? Sencillamente porque el edificio (actual Ayuntamiento) que Torrecillas se empeñó en proponer de manera unilateral no cumple la normativa para la enseñanza de la música. A sabiendas prefirió no atender el informe de la Consejería de Educación del 2008 en el que se declaraba inviable el uso de dicho edificio para albergar un conservatorio. Eso nos ha dejado a los albojenses sin opciones. Torrecillas lo tenía fácil: simplemente llevar adelante los Planes Provinciales que el PSOE de Albox preparó para que el nuevo edificio diseñado específicamente para impartir clases de música se hubiera hecho realidad. Por el contrario, el Alcalde omnipotente, y exterminador de servicios, quiso dejar su sello personal y bloquear el proyecto citado inventando una sarta de mentiras sobre la propiedad de los terrenos en los que ese edificio se iba a construir. ¡Es realmente fácil desmontar las mentiras de un personaje sin tener que llamar inútiles a los adversarios!



Es todavía más bochornoso comprobar como el Alcalde de Albox, cual vaquero del Viejo Oeste, se toma la justicia por su mano y arremete contra la Delegada de Educación inventando de nuevo un pacto a propósito del Colegio Fenoy, que sólo existe en su imaginación. Lo que manifiesta en las redes sociales sobre que el Grado Profesional del Conservatorio se pactó a cambio del apoyo para la fusión del Colegio Fenoy con el Colegio Virgen del Saliente es ABSOLUTAMENTE FALSO. Cree el Sr Torrecillas que esa manera de relacionarse con los demás chantajeando y amedrantando vale para todo. La estrategia del exterminador de servicios y del destructor del comercio local es clara y ya nadie se la cree, y es la siguiente: publica un lamentable mensaje en redes sociales insultando a los partidos políticos para tapar sus vergüenzas en primer lugar sobre la pésima gestión en relación al Grado Profesional del Conservatorio en Albox, y en segundo lugar en relación al Colegio Fenoy, donde en aquel fatídico Septiembre del 2016 el Sr. Torrecillas movió cielo y tierra para hacer realidad su deseo más íntimo de hacer desaparecer el Colegio, hacia el que tenía una animadversión declarada.



Y por último, pero no menos importante, tenemos que lamentar un nuevo mensaje misógino del Sr. Torrecillas. En este caso en contra de Adela Segura, donde la menosprecia por su condición de mujer al admitir que no se dirige a ella como si fuera un hombre por ser un caballero. Es toda una declaración de intenciones: para él es lógico tratar a las mujeres como si fueran inferiores porque no tienen todos los elementos para defenderse adecuadamente.