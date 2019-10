El PSOE alerta de la masificación escolar en El Ejido donde se supera la ratio en 138 aulas

Sánchez Teruel sitúa a El Ejido en la “zona cero” de la “caótica gestión” de la educación pública del Gobierno de las tres derechas en Andalucía



Rueda de prensa de Sánchez Teruel con concejales socialistas de El Ejido

ALMERÍA.- El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, ha alertado hoy de la masificación escolar que existe en el término municipal de El Ejido donde se supera la ratio permitida por ley hasta en 138 aulas; una situación que afecta a los 3.800 estudiantes que acuden a diario a ellas. Esta realidad hace de El Ejido “la zona cero de la caótica gestión de la educación pública del Gobierno andaluz de las tres derechas”, ha lamentado el líder de los socialistas almerienses.

Además, ha añadido, que en estas aulas se da una realidad “que no se puede ignorar” como es la plurinacionalidad del alumnado. Se trata de “chicos y chicas de diferentes culturas que conviven en aulas masificadas, con ratios fuera de ley, que se cuentan por cientos”, ha constatado Sánchez Teruel y ha recordado que desde el inicio de curso, sindicatos, AMPA y, en general, la comunidad educativa, ha censurado la gestión que realiza el nuevo gobierno andaluz de las derechas.

“Es normal la indignación de la comunidad educativa cuando escucha al consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), decir que la ratio media actual es de 21 niños, cuando sus hijos están en aulas que tienes 26,27,28, 31,32,33 niños con diferentes nacionalidades y donde algunos ni conocen el idioma”, ha aseverado el parlamentario andaluz del PSOE de Almería y ha exigido al Gobierno de Andalucía que “cumpla la ratio” y que “la mejore” en El Ejido y en municipios con características similares al ejidense “por esa pluriculturalidad que se dan en muchas aulas”.

“Si queremos dar al alumnado y sus familias la educación que se merecen y a la que tienen derecho y si queremos facilitar la labor educativa a los docentes” es necesario, ha insistido, respetar las ratios y, en el caso de municipios como El Ejido, mejorarla.

Además de la masificación en las aulas, el Gobierno de PP y Ciudadanos está eliminando unidades escolares en zonas rurales y, en Almería, ha cerrado el colegio de Tahal. A estos “despropósitos” se suma el hecho de que el Gobierno andaluz de las derechas “lleva en blanco en cuanto a nuevas infraestructuras educativas” puesto que “no han sido capaces de comenzar ni un colegio nuevo en todo el año”.

“Ni un euro en El Ejido”

En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, ha constatado que desde que gobiernan PP y Ciudadanos en Andalucía no se ha invertido “ni un euro” en educación en el municipio teniendo en cuenta que existían proyectos ya programados por el anterior gobierno socialista cuya senda no ha continuado, como es el caso de los colegios Sol y Mar o de Almerimar. “El alcalde del PP ha estado ocho años criticando la gestión del PSOE en la Junta porque quería más colegios para su pueblo. Espero que ahora, que gobierna el PP, haga lo mismo porque, de momento, no sabemos y ni ellos saben, nada de proyectos ni plazos ni obras”, ha lamentado Alarcón.