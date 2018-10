El PSOE acusa a Amat de favorecer a los municipios del PP con su plan “precocinado” de instalaciones deportivas

Domingo Ramos asegura que Diputación ha inyectado más de 4 millones de euros a pueblos del PP en cuatro años y tan sólo 500.000 a los socialistas



Ángeles Castillo, Domingo Ramos y Francisco García

ALMERÍA.- El Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha acusado al presidente, Gabriel Amat, de volver a favorecer a los municipios gobernados por su partido, el PP, por encima de los intereses generales de los vecinos y vecinas del resto de municipios. Así, en esta ocasión, los socialistas se han referido al Plan de Instalaciones Deportivas 2018, un proyecto “precocinado” y que vuelve a beneficiar a los ayuntamientos del PP, como ha constatado el diputado socialista, Domingo Ramos.



Según Ramos, en esta edición, se invertirá en 64 pueblos –de los 92 que se presentaron a la convocatoria-. Mientras que 60 recibirán, en su conjunto, 1,5 millones de euros, “tan sólo 4, gobernados casualmente por el PP, recibirán más de un millón de euros para mejorar o construir instalaciones deportivas”, ha asegurado el diputado del PSOE. Pese a que tanto PP como PSOE gobiernan en el mismo número de ayuntamientos de la provincia, Amat vuelve a usar “su dedazo”, en este ocasión, “organizado” para invertir el dinero público de todas y todos los almerienses en pueblos del PP.



“El Plan de Instalaciones Deportivas de este año prevé invertir 2 millones de euros en municipios con ayuntamientos del PP, 500.000 euros en pueblos del PSOE y otros 500.000 euros en localidades gobernadas por otros partidos”, ha enumerado Domingo Ramos, quien considera del todo “injusto” el reparto que ha realizado el equipo de Gobierno del PP. “Todos los vecinos y vecinas tienen el mismo derecho a contar con unas buenas instalaciones deportivas con independencia del signo político del ayuntamiento del municipio en el que residen”, ha defendido el diputado socialista.



La desigualdad en la gestión del PP para los 103 municipios es, si cabe, más palpable si se realiza un balance de este último mandato de Amat. En estos cuatro años, en materia de instalaciones deportivas se han invertido “cuatro millones de euros en ayuntamientos del PP y algo más de 500.000 euros en ayuntamientos del PSOE” lo que se puede considerar un acto de “deslealtad y desigualdad” del equipo de Gobierno del PP hacia la ciudadanía almeriense, según Domingo Ramos. “Todas las normativas por las que se ha de regir la gestión de esta Diputación defienden que hay que corregir las desigualdades y desequilibrios territoriales entre municipios y este presidente no lo hace”, ha afeado el diputado socialista a Gabriel Amat quien, al contrario, “fomenta las desigualdades sociales entre los pueblos a los que se debe”.



“El presidente y diputada de Deportes han tenido una estupenda ocasión para invertir los fondos de la manera más justa posible y no seguir incidiendo en estas diferencias entre pueblos que advierten los menores también a través de los campeonatos en los que participan”, ha aseverado Domingo Ramos.



Por si con lo expuesto no fuera suficiente, el diputado del PSOE ha lamentado otra nueva estrategia del PP para favorecer a sus alcaldes en esta convocatoria de instalaciones deportivas y ha puesto, por ejemplo, el caso de Sorbas. Partiendo de la base de que sus vecinas y vecinos merecen, al igual que el resto de almerienses, disfrutar de unas buenas instalaciones deportivas, el diputado socialista ha matizado que, para llegar a esto, no todo vale.



“A Amat no le resultaba suficiente hacer un reparto injusto del dinero público sino que, además, tenía que hacer más trampas y le faltó un ingrediente en este amasijo”, ha denunciado Ramos. Así, ha recordado que los populares elevaron una moción en el último pleno para incluir un nuevo plan de instalaciones deportivas y que, directamente, “en el punto 3 otorgaban a Sorbas 164.332 euros de los 300.000 que estaba previsto invertir en los otros 28 pueblos que quedaron, como Sorbas, fuera de la convocatoria del Plan de instalaciones deportivas 2018”. “Pero no se sonrojan –ha continuado Ramos- y pretenden extraer el dinero sobrante del denominado Bloque A al Bloque B para dárselo a Sorbas, en lo que entendemos que pudiera ser una irregularidad en la gestión del PP dado que no se han modificado las bases de la convocatoria para poder realizar esta maniobra”, ha subrayado Domingo Ramos.



Los socialistas defendieron eliminar el punto 3 de la moción y aprobarla siempre que Sorbas concurriera a la nueva convocatoria en las mismas condiciones que el resto de los 28 municipios que se acogían a esta segunda tanda de pueblos beneficiaros del Plan de instalaciones deportivas. Algo a lo que el PP se negó.