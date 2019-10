El PSOE achaca la paralización de las obras del soterramiento de El Puche a una modificación de los trabajos

Obras del soterramiento del paso a nivel de El Puche, en Almería





El exsenador socialista y candidato en las próximas elecciones generales Fernando Martínez ha indicado este viernes que las obras de soterramiento del paso a nivel de El Puche "en este momento están paralizadas" dado que es necesario que la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) apruebe un "modificado" en la actuación para ampliar en 200 metros la longitud de la losa de cobertura del soterramiento.



Así lo ha trasladado en un encuentro con los medios, en el que ha adelantado que, según sus últimos contactos con Fomento, la reunión del consejo de administración de Almería Alta Sociedad está prevista para el 23 de octubre. "Una vez que se apruebe este modificado, se van a retomar las obras", ha asegurado.



Ese modificado permitirá conectar las dos obras que convergen en El Puche, como son los trabajos para eliminar el paso a nivel y, en segundo lugar, el soterramiento de la futura línea de alta velocidad, según ha precisado el PSOE en una nota.



En esta línea, ha afirmado que la segunda fase del soterramiento de Almería, que contempla el soterramiento hasta la avenida del Mediterráneo, "está ya en desarrollo, ya que el pasado 6 de agosto se adjudicó la redacción del anteproyecto, proyecto básico y de construcción" por 1,6 millones de euros y con un plazo de 18 meses. Esta fase da "continuidad al proyecto de integración del ferrocarril en El Puche", según ha trasladado Martínez.



Según Martínez, se han licitado ya las obras de todos los tramos a excepción de los correspondientes al estudio informativo de Lorca, Lorca-Pulpí, el tramo de paso por Totana y la fase II de la integración en Almería en relación a la línea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería.



"Desde que gobierna Pedro Sánchez se han licitado nueve tramos de la conexión Almería-Murcia por valor de más de 1.200 millones de euros", ha indicado el exsenador durante la comparecencia con cargos de su partido.



HORIZONTE 2023



Los candidatos del PSOE de Almería al Congreso y Senado también han explicado que los tramos Los Arejos-Níjar y Níjar-Río Andarax contarán próximamente con acta de replanteo, paso previo a que las empresas adjudicatarias comiencen los trabajos en esas zonas. "En los tramos de Pulpí-Vera y Río Andarax-El Puche ya se está trabajando. El horizonte, así lo deben saber los ciudadanos, sigue siendo tener el AVE en 2023", ha puntualizado Martínez.



El Ministerio de Fomento, según los socialistas, también redacta el estudio funcional entre Bobadilla y Almería que determinará las principales características a proyectar en este corredor. El estudio tiene prevista su finalización en diciembre de 2019, según ha trasladado el cabeza de lista al Senado, "con lo que el año que viene se podrían adjudicar ya las distintas redacciones de proyectos que definan las nuevas características de la línea". La remodelación de este tramo cuenta con una inversión total estimada de 366 millones de euros.



Según los cálculos del PSOE, desde la llegada de Sánchez al Gobierno "la provincia ha recibido una inyección económica diaria de 2,4 millones de euros para que el AVE sea una realidad en 2023, fecha que el Ministerio de Fomento sigue manteniendo dado el buen ritmo de las licitaciones, adjudicaciones y obras en ejecución para la llegada de la alta velocidad a Almería".



NUEVE MESES MÁS PARA LA ESTACIÓN DE RENFE



En cuanto a la rehabilitación de la antigua estación de ferrocarril, el pasado mes de abril se aprobó una ampliación del plazo de las obras para dar cobertura a la tramitación de un modificado del proyecto original, ya que en el transcurso de la obra se han detectado nuevas patologías en la estructura metálica del módulo central que da a la fachada principal del edificio y que han obligado a la realización de catas en los pilares principales de la fachada norte.



"Esta subsanación no estaba contemplada en el proyecto que se está ejecutando actualmente ya que estaba oculta y no había sido detectada hasta que se ha ejecutado la obra", ha manifestado Martínez, quien ha apuntado que la obra correspondiente al modificado estará finalizada en el verano de 2020.



Los candidatos del PSOE asistentes al encuentro informativo han señalado, por otra parte, que los ministerios de Fomento y de Cultura "todavía no han recibido una comunicación formal por parte del Ayuntamiento de Almería sobre el uso al que pretende destinar la estación una vez que finalicen las obras".



En este sentido, han incidido en que cualquier actuación que se pretenda "tendrá que contar antes con el visto bueno del Ministerio de Cultura al tener el edificio incoado expediente de declaración de Bien de Interés Cultural", según ha subrayado el cabeza de lista al Senado por el PSOE de Almería.

--EUROPA PRESS--