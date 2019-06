El PSOE-A pregunta al Gobierno andaluz "qué va a entregar a Vox a camb





El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista y parlamentario, Rodrigo Sánchez Haro, ha preguntado este domingo al Gobierno andaluz, compuesto por PP y Cs, "qué va a entregar a Vox a cambio de su 'sí' en el Presupuesto de 2019".



En rueda de prensa en Almería, Sánchez Haro ha afeado que el Gobierno "de las derechas" ha quedado "amortizado en tan solo cinco meses, el tiempo que le ha dejado la ultraderecha". Así, ha dicho que lo que ha ocurrido con el proyecto de Presupuestos "no es un síntoma, sino la cruda realidad de lo que se enfrenta PP y Cs".



A su juicio, la Junta está atada de "pies y manos a la ultraderecha" al ser "incapaz de sacar adelante medias para dar respuesta a las necesidades de los andaluces". Ha insistido en que Vox "ha pulsado el botón de apagado en Andalucía y no lo va a encender hasta que Santiago Abascal (Vox), Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs) se pongan de acuerdo en España".



"Andalucía va ser utilizada como moneda de cambio y las derechas van a decidir el futuro de los andaluces fuera de nuestra tierna. Lo han hecho y lo van a volver a hacer", ha lamentado el socialista. En este sentido, ha criticado el "pacto vergonzante" de PP-Vox-Cs, que hace al Gobierno "arrodillado, marioneta en manos de Vox y en crisis permanente trasladada a todas las áreas de gestión".



Sánchez Haro ha censurado la fotografía de las "tres derechas negociando en Andalucía", que muestra "la entrega de las llaves de la comunidad a la ultraderecha". "No sabemos si se harán otra fotografía en Colón pero sí sabemos que es un retrato de lo que no quiere Andalucía", ha añadido, "como dijeron los andaluces el 2D, 28A y 26M".



Al respecto, el socialista se ha mostrado convencido de que PP y Cs "terminarán cediendo y firmando todo lo que Vox les ponga encima de la mesa, partido que gobierna a efectos prácticos". Por ello, ha preguntado al Gobierno "qué van a entregar a cambio del si de Vox" y "cuánto nos va a costar ese apoyo".



Sobre los presupuestos, Sánchez Haro ha señalado que suponen un "tajo" para el empleo, "la caída de las inversiones y el comienzo del desmantelamiento de los servicios públicos" que, a su juicio, "se olvida de las familias, renuncia a crear empleo y fomenta el negocio de la educación y la sanidad privada".



En empleo, concretamente, el socialista ha apostillado que el proyecto presupuestario "supone un frenazo a la creación y al crecimiento económico", por lo que el empleo "deja de ser una prioridad" tras "recortar casi un 15 por ciento en la partida para el fomento del trabajo".

--EUROPA PRESS--