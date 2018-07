El proyecto de la Plaza Vieja incorpora 25 árboles que sombrearán sus esquinas y mantiene fuera 'El Pingurucho'

Diseño de la Plaza Vieja con árboles





La concejal de Fomento del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella (PP), ha presentado este viernes el proyecto para la remodelación de la Plaza Vieja de Almería en el que, tras conversaciones con una docena de colectivos y una veintena de reuniones, se han incorporado tres "esquinas vegetales" compuestas por varios árboles cada una y que supondrán "elementos de sombra" para "responder a las demandas que han trasladado los colectivos", si bien el proyecto se mantiene firme a la hora de sacar del centro de la plaza el monumento a los Mártires por la Libertad 'Los Coloraos', conocido como 'El Pingurucho'.



Acompañada por la arquitecta Susana Ordaz, la edil ha comentado los principales cambios introducidos en relación al anteproyecto y que conllevan el trasplante en otros puntos de la ciudad de la hilera de 21 ficus que actualmente bordean la plaza mientras que, por su parte, las palmeras se mantendrán en los lugares que ocupan actualmente.



Así, la nueva vegetación estará conformada por ejemplares de chopos, jacarandas, árbol de Júpiter --'Lagerstroemia indica'-- y palo borracho --'Chorisia speciosa'-- en composiciones con las que se facilitarán un total de 106 asientos, de los que 24 están adaptados a personas con movilidad reducida, y que se distribuirán por todas las esquinas de la plaza salvo la situada frente al centro de interpretación patrimonial, donde se despejará el acceso para facilitar la entrada de vehículos de cara a actos oficiales.



No obstante, y como antesala de la entrada a la plaza de la Constitución por la Plaza Marín, se dispondrá una hilera de jacarandas que completará los elementos vegetales con los que se confeccionará un espacio "moderno" para que "pueda ser disfrutado por todos los ciudadanos desde el punto de vista social y turístico".



La arquitecta ha detallado que el uso de estas cuatro especies vegetales con las que se combinan árboles de copa "ancha pero ligera" con las que se obtiene sombra "pero no hacen barrera" como hasta ahora, toda vez que sus flores proporcionan una pincelada de color al conjunto arquitectónico en el que se incluyen.



La concejal ha señalado que el conjunto de innovaciones introducidas "enriquecen la solución final" con respecto al proyecto inicial, que provocó un rechazo social por parte de la ciudadanía al suprimir la vegetación en la zona, lo que motivó una gran recogida de firmas y algunas concentraciones, en las que también se defendió la permanencia de 'El Pingurucho' dado su carácter simbólico en representación de las libertades y derechos.



"Este proyecto no va ni contra nada ni contra nadie, el objetivo es hacer ciudad, una ciudad que avanza y que va con los tiempos, moderna y que respeta la esencia original. Quien vea confrontación se equivoca y hará de ello una oposición partidista e interesada", ha manifestado Martínez Labella, quien ha reconocido la dificultad de los trabajos ante sus "condicionantes" y las "polémicas añadidas".



En cualquier caso, ha defendido el concepto de plaza "diáfana" en la que se recupera la "configuración original" con soportales destinados al tránsito peatonal y que devuelve el protagonismo a la fachada principal del Consistorio, el convento de Las Claras y "a la propia plaza", por lo que espera que los próximos trabajos avancen "sin solución de continuidad".



EL SUELO, COMO UNA "QUINTA FACHADA"



Bajo el nuevo diseño, que deberá ser aprobado por la Administración autonómica, se perfila como elemento diferenciador el suelo de la plaza en el que se diferencian varios tapices y formas, de forma que la zona central pueda servir para la celebración de actividades temporales, mientras que el área de alrededor servirá para el tráfico rodado puntual que sea necesario en los actos oficiales.



Así, un tercer anillo será el que se destine a las terrazas de los bares y restaurantes que ocupan la plaza así como el lugar en el que se asienta la vegetación en el caso de las esquinas. La galería, por su parte, queda liberada.



Junto a esto, la plaza contará con una iluminación artística para el realce de los soportales, sus arcos y la fachada que, como ya anunció la propia edil, se recuperará con un proyecto paralelo para revestirla de piedra natural a fin de ennoblecerla. Asimismo, los elementos como farolas quedarán preparados para que, en caso de que sea necesario, se pueda disponer de un entoldado para actos concretos.



El proyecto final llega tras una docena de reuniones con colectivos culturales, vecinales y comerciales entre los que figuran Amigos de La Alcazaba, Foro Almería Centro, el Colegio de Arquitectos, de Paisajistas, Ashal, comerciantes, estudios de arquitectura, el hotel Aire y las asociaciones de vecinos Puerto de Europa, Casco Histórico y Almerimesón, entre otros.



"LAS DEMANDAS ESTÁN RESPONDIDAS"



Martínez Labella cree que mediante el diseño definitivo las demandas de la ciudadanía sobre el mantenimiento del arbolado "están respondidas" con estos "elementos atractivos, verdes" con los que se crea una "zona de estancia" dentro de la plaza y que cuentan con "su sombrita poder contemplar el conjunto" arquitectónico.



"Hay gustos como los colores", ha indicado la concejal ante quien aún "diga que le gusta más los ficus" actuales para cuya eliminación se ha planteado una modificación puntual en el PGOU --para la que se admiten alegaciones hasta el próximo 6 de agosto-- que permita sacarlos de la Plaza Vieja y ante lo que se han presentado, al menos, tres alegaciones de grupos políticos: dos por parte del PSOE y una por parte de IU.



En esta línea, la concejal popular ha tildado de "curioso" que los socialistas hayan elevado una segunda alegación tras la marcha de su anterior portavoz en el Ayuntamiento Juan Carlos Pérez Navas, por lo que cree que deberán "parecerse".





