El proceso selectivo en el Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense no tiene garantías

Bomberos del Poniente han presentado un esrito al presidente de la Diputación en el que muestran su rechazo a las pruebas realizadas sin garantías



Momento en que registran el escrito dirigido a Gabriel Amat

ALMERÍA.- Representantes sindicales de UGT, CC OO, CSIF, SAB en el Parque de Bomberos del Poniente han presentado esta mañana en la Diputación de Almería un escrito dirigido a su presidente, Gabriel Amat, en el que expresan su rechazo al proceso de selección que se está llevando a cabo en el Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense donde, entienden, no se han garantizado aspectos como que no haya habido filtración del examen, anonimato del opositor, o que no se puedan producir cambios de notas en las pruebas físicas.

Escrito presentado

Los Bomberos del Poniente, queremos expresar nuestro rechazo y repulsa al proceso selectivo que se está llevando a cabo en el Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense. En dicho proceso:

1. No sé han realizado las pruebas físicas en condiciones que aseguren que no hay cambios de notas.

2. No están asegurando la no filtración del examen.

3. No están garantizando el anonimato del opositor.

4. No están dando garantías de que las hojas de respuesta correspondan cada una con el opositor, y que no se puedan alterar los resultados.

5. No hicieron un examen que demostrase los conocimientos del opositor en materia de bomberos.

Este tema nos afecta gravemente puesto que se está poniendo en tela de juicio nuestra profesionalidad como bomberos y causa un daño a la imagen de nuestro cuerpo. Además, no se han respetado claramente los principios constitucionales de capacidad, mérito e igualdad en dicho proceso selectivo.

El pasado 19 de junio de 2017, nos reunimos con nuestra Presidenta para acordar las bases que regirían el proceso selectivo de 8 plazas ofertadas en el Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense. Tras dicha reunión, prácticamente todas nuestras propuestas fueron desatendidas (especialmente la que hacía referencia a la inclusión de unos criterios éticos a observar por el Tribunal) y se hicieron unas bases casi iguales a las del Consorcio del Levante.

Somos bomberos profesionales que hemos pasado un duro proceso selectivo con mucho sacrificio, el cual nos ha dado valores para afrontar y formarnos en esta profesión. Bajo ningún concepto vamos a permitir el mínimo gesto que se aleje de lo que tiene que prevalecer en un proceso selectivo: LA LIMPIEZA. En caso contrario haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo.

Nuestra profesión requiere un alto nivel de exigencia tanto física como de conocimientos, ya que estamos arriesgando nuestra vida llevando equipos de protección que requieren formación y trabajando con muchos factores de riesgo. Y como profesionales, exigimos profesionales a nuestro lado, ya que nuestra vida depende de ellos.

Y no sólo la nuestra: también las vidas de los ciudadanos dependen de la profesionalidad de los bomberos. Y dicha profesionalidad comienza con un proceso selectivo acorde a lo que se espera de un bombero.

Por tanto, por los bomberos del Consorcio, por los ciudadanos, y por los opositores/nuevos bomberos:

SOLICITAN:

Le pedimos que tome todas las medidas que estén en su mano para poner remedio a la lamentable situación acaecida en el proceso selectivo del Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense, del que la Diputación participa en un 90%.