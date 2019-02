El presidente de la Junta se reúne este viernes con el alcalde de Almería y el presidente de la Diputación

Juanma Moreno





El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita este viernes el Ayuntamiento y la Diputación de Almería para reunirse con sus titulares, Ramón Fernández-Pacheco y Javier Aureliano García, respectivamente, en la que será su primera visita oficial a la provincia después de su investidura el 16 de enero.



García ha valorado la inminente visita en la que pondrán "nuevamente en común" las "carencias y posibles soluciones" para la provincia, si bien ha observado que Moreno es "prácticamente un almeriense más", puesto que "conoce perfectamente" las demandas de la provincia, con la que ha mostrado su "compromiso" en "muchas ocasiones".



"Le agradecemos profundamente que venga a la Diputación, cosa que no hemos tenido la suerte de disfrutar con los anteriores presidentes de la Junta", ha dicho el dirigente de la institución provincial, quien ha asegurado que se solicitó "varias veces" reuniones y encuentros con Susana Díaz, pero que "nunca" obtuvieron respuesta.



En primer encuentro tendrá lugar a las 10,30 horas en el Ayuntamiento de Almería, donde el primer edil almeriense, Ramón Fernández-Pacheco, recibirá en Alcaldía al líder del Gobierno andaluz para mantener una reunión. Posteriormente, acudirá al Palacio Provincial a las 12,00 horas y, fuera de su agenda institucional, Moreno tiene previsto asistir a un acto público vinculado al Día de Andalucía por la tarde en el centro de la capital.



El alcalde de Almería ya indicó a finales del pasado mes de enero que Moreno se "sabe de memoria" las peticiones y necesidades que tiene la ciudad y la provincia tras haber sido "la más castigada y olvidada" por los gobiernos socialistas, con lo que consideraba que no hacía falta trasladarle sus inquietudes, ya que además existen entre ellos una "magnífica relación personal".



Según el regidor almeriense, Moreno fue "altavoz de los almerienses" durante su etapa al frente del PP en la Cámara autonómica por lo que "no hay que trasladarle que Almería necesita desbloquear el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), o el estado de La Alcazaba o en qué momento se encuentra el proyecto de conexión con la A-92".



Almería será la sexta provincia andaluza que visite el presidente de la Junta, tras haber recalado previamente en Sevilla, Málaga, Cádiz, Jaén y Córdoba, pues ya se ha reunido con el regidor hispalense y el presidente de la Diputación de Sevilla, Juan Espadas y Fernando Rodríguez Villalobos, respectivamente, así como con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el nuevo presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado, quien el 2 de febrero tomó posesión de su cargo después de la salida de Elías Bendodo, que fue nombrado consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz.



Además, el presidente del Ejecutivo andaluz se ha reunido también con el alcalde de Cádiz, José María González, y con la presidenta de la Diputación gaditana, Irene García, mientras que el pasado viernes visitó en Jaén al alcalde de la ciudad, Javier Márquez, y al presidente de la Diputación jiennense, Francisco Reyes. Asimismo, este lunes tuvo un encuentro institucional con la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz.

--EUROPA PRESS--