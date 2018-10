El presidente de la Diputación, el cuarto mejor pagado del país y el alcalde de Almería, el séptimo

Ramón Fernández Pacheco, alcalde de Almería, y Gabriel Amat, presidente de la Diputación





El sueldo entre el alcalde con dedicación exclusiva que más cobra en España y el que menos oscila entre los 102.009,97 euros que cobró el año pasado la alcaldesa de Madrid y los 3.381,56 del regidor de Horcajo de Santiago, en Cuenca, detrás del cual se sitúan otros miles de alcaldes con menos ingresos, aunque sin dedicación al puesto, y otros 2.550 que no tienen retribución alguna.



Estos son algunos de los datos que se desprenden de la información publicada este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, las percepciones de los cargos electos de las corporaciones locales (8.124 ayuntamientos y 52 diputaciones, consejos y cabildos insulares) y las de sus funcionarios.



La información sin embargo no es completa porque hay 1.236 municipios que no han facilitado los datos, entre los que se encuentran algunos tan relevantes en tamaño como Barcelona, Granada, Getafe, San Sebastián, Oviedo y Ourense. La información de estos municipios es en cualquier caso pública.



El sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) incluye todos estos datos. Según los de 2017, los alcaldes que más cobraron fueron los de Madrid (102.009,97), Bilbao (91.318,28), Valencia (82.602,94), Vitoria (81.860,70), Getxo (79.151,08), San Cristóbal de la Laguna (79.018,52), Almería (77.677,74), Alcobendas (76.507,50), Las Rozas (76.507,50), Pozuelo de Alarcón (76.507,48) y Valladolid (76.500,06).



En el otro extremo de los miles de municipios del país registrados en el ISPA están los 540 alcaldes sin dedicación exclusiva al cargo que declaran percepciones por debajo de los mil euros anuales. Cierran la lista el regidor de Alicún de Ortega (Granada), que cobró el año pasado 9,8 euros, y el de Matilla de Arzón (Zamora), que ingresó 6.



Los sueldos de los concejales siguen un camino parecido al de los alcaldes, cobran más los de Madrid y Bilbao, aunque dentro de cada grupo municipal hay diferencias salariales por la diferente dedicación también de cada edil. En Madrid por ejemplo oscilan entre los 99.867 y los 16.234 euros, según la dedicación del concejal.



DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS



En cuanto a los presidentes de las diputaciones, cabildos y consejos insulares, el que más cobra es el presidente de la Diputación de Álava (101.964 euros), seguido del de la de Albacete (100.230), Alicante (82.884,04), Almería (80.999,94) y Ávila (80.800,24). El presidente de diputación que menos cobra es el de Zaragoza (56.954,71), seguido por los de Zamora (56.964), Vizcaya (57.125) y Valladolid (59.290,20).



Por debajo de esta cantidad se sitúan los presidentes de los cabildos y consells canarios y baleares: los primeros oscilan de los 56.105,98 de Fuerteventura a los 12.432,00 de Tenerife y de los segundos sólo hay datos de Formentera (11.659) y Menorca (8.803).



También se incluye información de lo que cobran los diputados y consejeros de estas instituciones y aquí destaca el ingreso el año pasado de un diputado de Zamora (no figuran nombres) que cobró 315.530 euros, con gran diferencia sobre sus compañeros de la diputación (entre 2.800 y 43.000, según la dedicación) y del resto de diputaciones, cabildos y consejos.



Los diputados de Barcelona y de las tres diputaciones vascas son los que más cobran, de 73.000 a 89.000 euros anuales; en el resto los sueldos oscilan considerablemente según la dedicación de cada cual, siempre por debajo de esos sueldos señalados como los más altos.

