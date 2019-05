El PP recupera Huércal de Almería tras sufrir una moción de censura aunque sin la mayoría absoluta

Ismael Torres (PP), alcalde de Huércal de Almería





El candidato del PP a la Alcaldía de Huércal de Almería (Almería), Ismael Torres, ha ganado las elecciones municipales en Huércal de Almería después de que en octubre del pasado año una moción de censura impulsada por el PSOE le arrebatara el Ayuntamiento, si bien deberá pactar para poder gobernar al haber conseguido ocho de los 17 ediles del Pleno, con lo que se ha quedado a un concejal de la mayoría absoluta.



Según los datos de Interior al cierre del escrutinio, el PSOE obtiene un concejal más que en 2015 y se queda en cinco, mientras que, con un edil cada uno, entran también a formar parte de la corporación Para la Gente, Vox, Cs y Podemos-ACH, lo que supone una nueva fragmentación del Pleno huercalense, como en años anteriores.



El PP consigue así mejorar sus resultados de 2015, cuando consiguió seis concejales. En esta ocasión, ha se ha hecho con el 41,06 por ciento del total de apoyos mediante 3.125 papeletas, mientras que en los comicios pasados fueron 2.477 votos los que cosechó, esto es, el 35,01 por ciento del total.



El PSOE consigue por su parte 2.113 votos, lo que supone cinco concejales al obtener el 27,77 por ciento de los votos. Estas cifras, en comparación con las de la primera fuerza, limita las opciones de gobierno de los socialistas de cara a posibles negociaciones.



El reparto de votos para estas elecciones municipales se ha realizado sobre un escenario completamente distinto al de las pasadas elecciones locales, a las que concurrieron hasta tres fuerzas independientes y donde partidos como Vox, que fue el segundo más votado en las últimas elecciones autonómicas y generales con el 20,5 y 21,9 por ciento de los votos, respectivamente, no se presentó, al igual que tampoco lo hizo Podemos.



En este caso, Para la Gente vuelve a ser tercera fuerza aunque con un concejal en lugar de dos al haber tenido 683 votos --8,98 por ciento-- frente a los 772 --10,91 por ciento-- de 2015, seguido de Vox, con 596 votos --7,83 por ciento--; de Cs, con 548 votos --7,20 por ciento-- frente a los 526 --7,43 por ciento-- de 2015; y por último de Podemos-ACH, que ha obtenido 479 votos, es decir, el 6,29 por ciento.



La candidata socialista ha gobernado en Huércal de Almería desde el pasado 19 de octubre después de que prosperara una moción de censura impulsada por su grupo junto con los concejales de IULV-CA y los grupos independientes de Grimp, VHA y ACH, los cuales han desaparecido en estos comicios si bien varios de sus miembros se han integrado sin afiliación en las listas de PSOE y Podemos-ACH.



En este sentido, durante los últimos seis meses el equipo de gobierno liderado por Castillo se ha compuesto con los cuatro concejales que consiguió en 2015 al obtener 20,14 por ciento de los apoyos con 1.425 votos, dos ediles de Grimp --integrados en la lista del PSOE para estas elecciones--, que fue cuarta fuerza con 758 votos --el 10,71 por ciento-- y el edil de VHA, que fue la última fuerza con 497 votos, esto es, el 7,02 por ciento de los sufragios.



La moción de censura fue respaldada por once de los 17 concejales del pleno, ya que también contó con el apoyo de una edil no adscrita salida del equipo popular y los dos concejales de IU-Para la Gente, que en las anteriores elecciones obtuvo un respaldo del 10,91 por ciento con 772 votos, mientras que la edil y candidata de Cs en estos comicios, Almudena Serrano, que llegó al Ayuntamiento con 526 votos --el 7,43 por ciento--, se abstuvo.



Desde entonces, el candidato del PP y exalcalde, Ismael Torres, que consiguió en los comicios de 2015 el mayor apoyo ciudadano con 2.477 votos --el 35,01 por ciento-- que le valieron seis de los 17 ediles del Pleno, se ha propuesto recuperar la Alcaldía del municipio con una mayoría más amplia que le permita evitar el tripartito con el que se alzó como ganador en los comicios anteriores, después de que el entonces 'número uno' del PP renunciara al cargo en la misma noche electoral.





