El PP de Roquetas apoya una moción de la tránsfuga copiada de otra presentada por el PSOE que dicen haber perdido

El portavoz del PSOE de Roquetas, Manolo García acusa a Gabriel Amat y su equipo de haber perdido “la poca vergüenza que les quedaba” con respecto a su apoyo del transfuguismo



Manolo García

ROQUETAS DE MAR.- Partido Socialista, Izquierda Unida y Tú Decides han vuelto a rechazar hoy el debate de una moción presentada por la concejal tránsfuga, en cumplimiento de lo dispuesto por el Pacto Antitransfuguismo que firmaron en su día PSOE e IU, además del PP.

Las tres formaciones no han entrado en el fondo de la cuestión, como suelen hacer en las propuestas que vienen de la tránsfuga, teniendo en cuenta que el Pacto Antitransfuguismo deja bien claro que los firmantes se comprometen a no apoyar ninguna propuesta de concejales que se encuentren en esta situación. “Seguimos manteniendo lo fijado en el Pacto Antritransfuguismo, que también firmaron los compañeros en Madrid del PP de Roquetas en su día, y que no están cumpliendo”, ha asegurado el portavoz socialista, Manolo García.



García ha afeado la actitud de los populares roqueteros que “no sólo le están siguiendo el juego a la tránsfuga, sino que cada tienen menos vergüenza a la hora de dejar claro que apoyan este tipo de actitudes sin ningún rubor”, explicó el portavoz socialista. Prueba de ello, ha asegurado Manolo García, es lo ocurrido en la Comisión de Gestión de la Ciudad celebrada hoy, donde el PP no ha tenido problemas en apoyar una moción sobre el Barrio Bajo “presentada por la tránsfuga copiando literalmente punto por punto y coma por coma, una presentada por el PSOE hace más de un año en este sentido”. “Lo peor de todo –añade García- es que la moción de la tránsfuga se ha tratado con gran celeridad mientras que la presentada por el PSOE, la presidenta de la Comisión ha asegurado que no sabe dónde está y nunca se ha llegado a tratar ni informar, lo cual constituye un trato de favor inadmisible y que debería sonrojar a los máximos dirigentes del PP, ya que está claro que a sus compañeros de Roquetas no les genera ningún conflicto ni vergüenza”.



Desde el Grupo Municipal Socialista se ha acusado a la concejal tránsfuga de apropiarse de las propuestas socialistas. “El hecho de que haya podido intervenir en la redacción de ésta u otras iniciativas no le da derecho a apropiarse de un trabajo del partido, al que ella ha traicionado con su marcha”, ha indicado Manolo García, que insiste en criticar con dureza que el PP “apoye este tipo de actitudes que manchan el buen nombre de una institución como el Ayuntamiento de Roquetas de Mar”.



El PSOE ha advertido que estará “vigilante” para que se ejecute esa moción socialista, que el PP sólo ha apoyado cuando la ha copiado la tránsfuga, y asegura que “mucho nos tememos que quedará en papel mojado ante la complejidad de su ejecución, que requiere la remodelación urbanística del barrio y la intervención de la sociedad roquetera y de expertos multidisciplinares”.



Manolo García concluye que “los barrios del municipio requieren soluciones urgentes e inmediatas y eso pasa por llevar a cabo planes integrales de actuaciones municipales en asuntos como la limpieza, el aseo urbano, el adecentamiento de las calles y la modernización de los espacios públicos, actuaciones que los vecinos demandan y a las que el PP, ahora con el entregado apoyo de la tránsfuga, sigue haciendo oídos sordos”.