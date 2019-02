Los concejales del PP de Huécija, ante el Palacio de Justicia





El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huécija (Almería) ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial en la que pide que se investigue la adjudicación de dos naves municipales a la esposa del alcalde de la localidad, el socialista Juan José Ramírez, a la vez que se solicita también que se investiguen las obras que se han ejecutado en una de esas naves y las partidas con las que se han pagado "teniendo en cuenta que el importe es superior a los 200.000 euros".



Según explican los concejales del PP, aunque han presentado "numerosos escritos" para recibir información sobre este asunto y han preguntado en pleno, "en ningún momento y pese a todos los intentos que finalmente han resultado infructuosos, han podido conocer con precisión las obras ejecutadas en la reiterada nave municipal, desde que se firmó el contrato de arrendamiento hasta la actualidad, ni como se han pagado".



Por ello, según han remarcado en un comunicado, han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial por si los mismos pudiesen ser constitutivos de infracción penal.



Desde el PP señalan que fue en enero de 2018 cuando en un pleno ordinario el PSOE trató entre otros puntos la adjudicación de las naves a la empresa Proviagrícola SL, representada por la mujer del alcalde.



Ante esta circunstancia, el PP votó en contra de la propuesta ya que según la Ley de Contratos del Sector Público existe incompatibilidad por parte de la persona para contratar dichas naves al Ayuntamiento de Huécija por ser cónyuge del alcalde.



En dicho pleno, el resultado de la votación fue tres votos a favor de PSOE, y tres votos en contra del PP, por lo que "en ningún momento se usó el voto de calidad del teniente alcalde en presencia de los concejales, por lo que la votación quedó empate y las naves no fueron adjudicadas a ninguna empresa".



"Sin embargo, tres días después, los concejales del PP fueron convocados a un pleno extraordinario en el que uno de los puntos es la aprobación del acta del pleno anterior, quedando perplejos ante el resultado de la votación, ya que se adjudicaban las naves a dicha empresa tras haber utilizado de forma supuestamente irregularmente en el despacho el voto de calidad del teniente alcalde", apunta la denuncia.



Ante estos hechos, los concejales del PP se negaron a aprobar el acta, "ya que no reflejaba con exactitud lo que había ocurrido en el pleno, haciendo referencia al artículo 102 del ROF, en el que se recoge el correcto uso del voto de calidad, aclaración que tampoco fue reflejada en el acta siguiente".



A todo esto, según añaden, hay que sumar que durante todo el año 2018 "se han estado realizando obras" en las naves arrendadas, y aunque los concejales del PP han presentado numerosos escritos para conocer las obras efectuadas y las partidas presupuestarias en las que se han cargado, "a día de hoy siguen sin tener ningún detalle".



Además, en el mes de octubre de 2018 la portavoz del PP en el Ayuntamiento y los arquitectos encargados de hacer un informe de valoración de una de las naves, "sólo pudieron visitar una parte porque el alcalde, que se encontraba allí, les impidió acceder a ver todas las obras y los echó de la nave".



Desde el PP de Huécija trasladan que esperan que la Fiscalía "tome cartas en el asunto porque no es de recibo que, en primer lugar se adjudiquen las naves de forma presuntamente irregular, en segundo lugar se paguen supuestamente las obras con dinero de todos los vecinos cuando es particular y debería pagarla la empresa a la que se ha adjudicado la nave, y en tercer lugar se actúe con oscurantismo y opacidad, negando cualquier información a la oposición, cuando lo único que están haciendo los concejales del Partido Popular es cumplir con su obligación de fiscalizar lo que hace el equipo de gobierno".

--EUROPA PRESS--