El PP de Diputación de Almería, acusado de sectarismo al negar asistencia a ayuntamientos gobernados por el PSOE

Ángeles Castillo recuerda a Javier Aureliano García que la Diputación “no es el cortijo del PP” y que debe prestar servicio a todos los pueblos”



Diputados socialistas Ángeles Castillo, Francisco García y Valentín Martín

ALMERÍA.- El Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha reprochado al equipo de Gobierno del PP su “sectarismo” en la gestión que le lleva a “favorecer” a ayuntamientos del PP y “castigar” a los gobernados por el PSOE. Esta actitud es especialmente llamativa para los socialistas en el caso del servicio de asistencia técnica y jurídica que debe prestar la Diputación Provincial a los pueblos con menos de 20.000 habitantes y que niega a ayuntamientos socialistas.

En este sentido, la diputada provincial del PSOE de Almería, Ángeles Castillo, ha recordado esta mañana a Javier Aureliano García que la Diputación Provincial “no es su cortijo” y que “por mandato legal” están obligados a prestar servicio a todos los ayuntamientos “estén gobernados o no por su partido, no sea que a alguien le dé por pensar que pudieran estar incurriendo en algún caso de prevaricación”. La diputada y alcaldesa de Huércal de Almería ha anunciado que desde el Ayuntamiento que dirige “haremos todo lo que tengamos que hacer e iremos donde tengamos que ir” para dar a conocer “todas aquellas asistencias que nos están denegando y que no consideramos justas”, ha asegurado.

Castillo es alcaldesa huercalense desde octubre y desde noviembre, asegura, le han sido denegadas hasta siete asistencias técnicas y jurídicas a su municipio. El caso de una de ellas, ha trasladado, es especialmente grave. Se trata de las obras en la carretera nacional 340 a su paso por el municipio huercalense; una actuación que comenzó a gestarse hace más de un año y que, entonces, contó con informes, proyectos y varias intervenciones del Área de Fomento que ahora niegan al Ayuntamiento de Huércal a la hora de poder recepcionar la obra. “Hace un año no había ningún problema y ahora nos niegan la prestación de la asistencia cuando están obligados a hacerlo. Lo único que ha cambiado para esta modificación de criterio es que el Ayuntamiento ahora es socialista”, ha reprochado a Javier Aureliano García a quien ha calificado de “deshonesto” ya que, ni siquiera, ha querido recibirle para tratar esta situación.

“El presidente está centrado, exclusivamente, en su carrera política y usa la plataforma de la Diputación Provincial para hacer su campaña y la de su partido al Congreso de los Diputados” y todo, ha ahondado Castillo, “cometiendo dejación de funciones y desacreditando a esta institución provincial”.

Para el diputado provincial socialista, Francisco García, que ha acompañado a Ángeles Castillo en la rueda de prensa, la negativa de la Diputación a realizar asistencia técnica y jurídica a ayuntamientos del PSOE de menos de 20.000 habitantes para sus proyectos es “el colmo de la perversión del sistema de sectarismo con el que el PP gobierna en la Diputación Provincial” con una “clara discriminación” general hacia los municipios gobernados por el PSOE lo que “repercute en los vecinos y vecinas que habitan en dichos municipios”, ha subrayado.

Javier Aureliano García no es, tampoco, original en su gestión ya que esta manera de gobernar “sólo para los pueblos del PP” la heredó de su antecesor, Gabriel Amat quien también “usó Diputación como sede del PP” con el único fin de “afianzarse como alcalde de Roquetas llevándose a su pueblo importantes inversiones millonarias”, ha reprochado Francisco García.