Antonio Torres

BERJA.- De “bochornosa, sucia y lamentable” ha calificado el alcalde de Berja, Antonio Torres, la campaña que –según él- está desarrollando el PSOE virgitano, valiéndose de las distintas instancias de la Junta de Andalucía.



Inmersos ya en plena campaña electoral -es casi seguro que habrá elecciones autonómicas en octubre-, “atemorizados ante unos nada halagüeños resultados en Andalucía, los socialistas van a la caza y captura de votantes, utilizando como armas la mentira, la manipulación y el abuso de su posición en la Junta”, afirma Torres.



Según denuncian desde el Partido Popular de Berja, “desde hace varias semanas el PSOE local, en connivencia con las distintas delegaciones de la Junta en Almería, está organizando una serie de reuniones en las que se convoca a los vecinos con el pretexto de informarles sobre diversos temas, cuando en realidad se trata pura y simplemente de mítines y de una campaña de engaños y tergiversaciones”. Una de las cosas que así lo certifica es –a juicio de los populares virgitanos- que “cuando se realiza una visita oficial de un delegado a un municipio, se avisa siempre al alcalde, y en todos estos casos no lo han hecho, para evitar ser descubiertos en su engaño”.



De este modo, según informan el PP de Berja, “hace unos días convocaron una reunión en el Centro de Mayores, en la que intentaron engañar a los ancianos vendiéndoles supuestas inversiones de la Junta en Berja -no precisamente en la terminación de la variante-; por otro lado, el delegado de cultura, Alfredo Valdivia, ofreció en otra visita un viaje cultural a Almería, mientras ha negado en todo momento la colaboración de su delegación en los proyectos de promoción turística que se le han presentado por parte del Ayuntamiento, en eventos deportivos tan importantes como La Indomable, o dejando caer las murallas de Villavieja por no realizar una mínima intervención de urgencia”.



En la misma línea indicada, la coordinadora del IAM “apareció hace unos días en Berja para dar una charla sobre igualdad, sin comunicarlo al ayuntamiento ni al Centro de la Mujer, que es quien se encarga en la localidad de informar a todos los vecinos de cualquier edad. Del mismo modo que Clara Inés Rodríguez, del Consorcio de Transporte, vino a contar las ventajas en el trasporte que ofrece la Junta, algo que preocupa sobre manera al Ayuntamiento, que lo viene demostrando desde hace muchos años con el magnífico servicio de autobús de barrio”.



Por otro lado, afirma Antonio Torres, “esta campaña manipulativa procura que en las reuniones convocadas por la Junta no haya nadie del Equipo de Gobierno municipal, pero sí que asistan los concejales socialistas, lo que demuestra la clara orquestación conjunta de las delegaciones autonómicas y el PSOE de Berja. Tal es el caso de la reunión convocada recientemente desde la Delegación de Salud, o la que llevó a cabo el delegado de comercio, Miguel Ángel Tortosa, quien convocó en Almería a la asociación de comerciantes –nuevamente sin avisar al ayuntamiento pero sí a los concejales socialistas-. No obstante, les salió el tiro por la culata, ya que los comerciantes saben perfectamente que la inversión en promoción del comercio de Berja por parte de la Junta es cero, y su nulo interés por ayudar queda patente en los obstáculos que no dejan de poner al Centro Comercial Abierto, en el envío de inspectores para los mercados de saldos y en su negativa a colaborar con Expo-Berja”.



Pero sin duda, afirma Torres, “lo más deleznable y rastrero que están haciendo es el juego sucio que están llevando a cabo con las personas más vulnerables y necesitadas. Escondidos bajo el nombre de una asociación que no está activa, el PSOE local consigue comida del Banco de Alimentos, la cual reparten personalmente Isabel Arévalo y sus concejales, quienes recogen la documentación para ello en la sede socialista, aprovechándose así de la necesidad y de la desgracia de muchos de nuestros vecinos, intentando comprar así sus votos”.



En definitiva, según indica el alcalde virgitano, “estamos ante una campaña ruin y manipuladora, que intenta comprar votos a cualquier precio, valiéndose de todos los medios -algunos de ellos ilegítimos- a su alcance. Abusan de su situación de poder en la Junta de Andalucía, instrumentalizando a la administración autonómica mediante un impresentable uso partidista”. No obstante, Torres cree que “de poco les va a servir, pues piensan que la gente es tonta y que se la puede comprar por un kilo de lentejas, pero los virgitanos saben perfectamente cual es la realidad y así se lo harán saber en las urnas cuando llegue el momento”. Finamente, añade el alcalde, “nosotros contamos para la campaña con dos inmejorables aliados, como son Susana Díaz y Pedro Sánchez, quienes con su desastrosa gestión están dejando claro la ineptitud del PSOE para sacar adelante al país”.