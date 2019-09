El vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal





El vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, ha criticado este sábado que vuelvan los "viernes sociales" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), "única y exclusivamente porque habrá elecciones generales el 10 de noviembre".



En rueda de prensa en Almería, Venzal ha lamentado que el presidente del Ejecutivo sólo piense "en sus intereses partidistas y no en el interés general de los españoles, y por ello vuelve ahora la demagogia de Sánchez y del PSOE con los viernes sociales", según ha informado el PP-A en una nota de prensa.



Venzal también ha criticado que Sánchez no haya tenido "interés" en todo este tiempo en tener unos presupuestos propios con los que "afrontar los problemas de España con garantías" debido a la "anteposición de los intereses particulares la financiación de lascomunidades autónomas". "La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se niega a dar ese dinero nuestro argumentando que un informe de la Abogacía del Estado lo impedía, y ahora sale diciendo que se va a reinterpretar ese informe, pero porque hay una convocatoria de elecciones", ha añadido.



En ese sentido, ha insistido en que Montero "ha querido confundir a la opinión pública anunciando las entregas del extra FLA, pero realmente lo que estaba haciendo era perjudicar a las comunidades porque eso no era financiación adicional sino que era nuestro dinero". Por ello, ha subrayado que Montero "coaccionaba y presionaba a las comunidades pero ahora ha cambiado porque hay convocatoria de elecciones, y eso es una gran irresponsabilidad política", ha lamentado a la par que ha pedido la dimisión de la ministra de Hacienda.



"Sólo piensan en su interés particular y en el 10-N. Esto abre una nueva etapa de demagogia política donde sí toman una serie de medias. Por ello exigimos a Montero que nuestro dinero llegue cuanto antes y que dimita, porque lo único que ha hecho es perjudicar a los servicios públicos", ha finalizado Venzal.



"VELOCIDAD DEL GOBIERNO DEL CAMBIO"



Por su parte, el portavoz de Economía, Conocimiento, Empresas yUniversidad del PP-A, Ramón Herrera, ha felicitado al Gobierno andaluz por la "velocidad y sensibilidad" con la que ha tramitado las ayudas para los afectados por la reciente gota fría. "Han llegado en tiempo récord, son 75 millones en total y 26 municipios de Almería serán beneficiarios de estas partidas", ha dicho.



Herrera ha afeado que el PSOE "haya faltado a la verdad" diciendo quealgunos municipios se quedaban fuera de las ayudas. "Sólo hay que mirarel BOJA y ver que sí están incluidos. El Gobierno de Juanma Moreno essensible a las necesidades y el dinero se da con criterios objetivos yno políticos. El PP se centra en los ciudadanos y no en cualquier otrofactor político", ha apostillado.



Por último, la parlamentaria por Almería Rosalía Espinosa ha valorado "el cumplimiento y compromiso del PP con la provincia de Almería y las personas enfermas de cáncer, algo que no hacía el PSOE". Después que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, anunciara que el hospital de Torrecárdenas contará con un PET TAC en la Unidad de Medicina Nuclear,Espinosa ha comentado que esta tecnología la había pedido "más de 15 veces el PP en el Parlamento de Andalucía, pero el PSOE nunca hizo caso".



Espinosa ha recordado que las personas que enferman deben ir actualmente hasta Granada para ser diagnosticadas con esta tecnología, por lo que se felicitó "del cumplimiento y el compromiso con los andaluces del presidente y su consejero de Salud", ha finalizado.

--EUROPA PRESS--