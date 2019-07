Ramón Herrera (PP)





El parlamentario andaluz del PP de Almería Ramón Herrera ha señalado este viernes, tras las críticas de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, al cese de Rafael Doctor como director del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), que desde el Gobierno andaluz elegirán al director del CAF por concurso y que "no tendrá carné del PP: otros directores como el nombrado anteriormente no pueden decir lo mismo".



En una nota, el dirigente popular ha dicho que "este centro no se va a desmantelar", por lo que ha tachado de "falsas" las declaraciones de Díaz, quien ha denunciado que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) pretende "desmantelar" el centro, dejando dicho cometido en manos de un "investigado" por la justicia acusado de "agredir a una artista", como es Fernando Francés, secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, que está citado a declarar ante un juzgado.



"La Junta ha apostado y lo seguirá haciendo por el CAF, para que se mantenga como un referente de la cultura almeriense y andaluza que es lo que quieren los almerienses y el compromiso del PP", ha dicho Herrera, quien ha insistido en que el cede de Doctor obedece a un cambio en la Agencia de Instituciones Culturales.



Con esto, ha incidido en el centro "dependerá de la Dirección de Artes Visuales de la Agencia que llevará aparejada la dirección del CAF", por lo que el puesto que Doctor ha ocupado dos de los cuatro años para los que fue contratado mediante un procedimiento selectivo "se sacará a concurso para buscar el mejor perfil".



Así, el diputado popular ha invitado a Díaz a que "reflexione y recuerde que, por ejemplo en el caso del Instituto Cervantes, el Consejo de Ministros del PSOE sustituyó a Juan Manuel Bonet por Luis García Montero, poeta, ensayista y novelista que milita en IU desde hace años y que en 2015 fue el candidato de esta formación a la Comunidad de Madrid", según ha comparado.

--EUROPA PRESS--