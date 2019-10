El Pleno vuelve a abordar este jueves cambios en la Plaza Vieja para sacar de ella los árboles y el Pingurucho

Plaza Vieja de Almería





El Ayuntamiento de Almería acoge este jueves un Pleno extraordinario en el que, entre otros asuntos, se abordará de nuevo la modificación puntual del Plan Gneral de Ordenación Urbanística (PGOU) que permitiría sacar de la Plaza Vieja de la capital tanto el anillo de ficus como el monumento a Los Coloraos, conocido como 'El Pingurucho', de cara a despejar el camino a una remodelación que permita contar con una plaza diáfana.



El equipo de gobierno, ya que aprobó una medida similar en mayo de 2018 con el apoyo de Cs, pretende efectuar una retroacción del expediente al que se dio luz verde para descartar obstáculos burocráticos, dado que el propio catálogo de edificios y espacios protegidos contempla la obligatoriedad de mantener el mobiliario urbano y el arbolado de la plaza.



En este sentido, el gobierno que lidera Ramón Fernández-Pacheco (PP) defiende un trasplante del arbolado de la plaza para evitar obstáculos visuales que realcen tanto la fachada porticada de la casa consistorial como la vista a espacios aledaños, como el Convento de Las Claras. Con el mismo objetivo, el equipo de gobierno opta por trasladar El Pingurucho a otro punto de la ciudad, como el Parque Nicolás Salmerón.



Por el contrario, se prevé mantener las palmeras de gran porte existentes en la plaza, al entender que no afectan a la visibilidad del conjunto, toda vez que el anteproyecto --al que se introdujeron modificaciones tras las primeras protestas-- incluyen conjuntos arbolados en varias esquinas de la plaza.



Estos gestos por parte del gobierno local no han conseguido, no obstante, aplacar por completo las críticas de un sector que aboga por mantener tanto el anillo de ficus como, especialmente, el monumento a Los Coloraos en la plaza, tanto por su simbolismo al representar un diálogo permanente entre la libertad y el poder político que encierra el Ayuntamiento, como por sus dificultades para trasladarlo.



Al respecto, la Plataforma para la Conmemoración del Bicentenario del Levantamiento de Los Coloraos 1824-2024 se ha mostrado en contra del proyecto, por lo que acudirá al Pleno para reclamar al equipo de gobierno que desista de sus planes y opte por no trasladar El Pingurucho, lo que podría derivar en su destrucción, según han observado.



El Pleno, que también servirá para sortear los presidentes y vocales de las mesas electorales de las elecciones generales del 10 de noviembre, prevé además varios reconocimientos extrajudiciales de crédito para abonar varios proyectos así como ocho mociones de los diferentes grupos.

--EUROPA PRESS--