El Pleno de Huércal debate este viernes una moción de censura para sacar al PP de la Alcaldía

El Pleno del Ayuntamiento de Huércal de Almería (Almería) va a debatir este viernes una moción de censura impulsada por diez ediles de los grupos de PSOE, IULV-CA, Grimp, VHA y ACH contra el alcalde del PP, Ismael Torres, quien hasta el momento ha gobernado con la ayuda de tres ediles, de forma que se ha propuesto como nueva alcaldesa de la localidad a la socialista Ángeles Castillo.La iniciativa de estos grupos, que dará lugar a una sesión a partir de las 12,00 horas, obedece a la situación de "ingobernabilidad" e "inestabilidad" generada en el Ayuntamiento por la destitución, por parte del primer edil, de una concejala del equipo de gobierno de su mismo grupo político, que pasó al grupo de no adscrito.En la moción de censura, los concejales firmantes, entre los que no se encuentran la edil no adscrita, los del PP y el de Ciudadanos, proponen como nueva candidata a la Alcaldía a la concejala socialista Ángeles Castillo, por tratarse de la portavoz del segundo grupo municipal con mayor representación, esto es, cuatro de los 17 que componen la corporación.La moción está rubricada por cuatro ediles socialistas, dos de IULV-CA, dos de Grimp, uno de VHA y otro de ACH. Los firmantes inciden en la situación generada en el Ayuntamiento tras haber retirado a la edil Antonia Fernández sus funciones de gobierno por parte del primer edil."La mencionada situación de ingobernabilidad del municipio se puso de manifiesto en el último pleno municipal, donde se tuvieron que retirar puntos del orden del día, quedando patente en dicha sesión plenaria que el alcalde no cuenta ya con la mayoría del Pleno municipal", recoge el texto.Según añaden los concejales, esta situación "hace imposible que se puedan desarrollar políticas de inversión en el municipio, de creación de empleo por parte del Ayuntamiento, políticas sociales o de cualquier otra índole, con garantías para la ciudadanía de Huércal de Almería".De esta manera, aseguran que la gestión municipal "se está viendo afectada al encontrarse el Grupo Municipal que sustenta al alcalde (PP) en una absoluta minoría, con cinco concejales" después de que los ediles de los grupos independientes le hayan retirado también su apoyo.--EUROPA PRESS--