El Pleno de El Ejido saca adelante el presupuesto más inversor y con menor carga impositiva de los últimos años

El gobierno local, además de continuar reduciendo a pasos agigantados la deuda municipal con la que se encontró hace ya seis años, ha incrementado en este periodo el capítulo de inversiones en un 48% y bajado los impuestos directos en un 2,6%, así como tasas y otros impuestos en un 6,23%



Pleno en El Ejido

EL EJIDO.- El Pleno de El Ejido ha dado esta mañana luz verde al presupuesto municipal para el ejercicio 2018 y lo ha hecho partiendo de la base de que se trata de las cuentas más inversoras y con menor carga impositiva aprobadas durante los últimos años en el municipio. El gobierno local, además de continuar reduciendo a pasos agigantados la deuda con la que se encontró hace ya seis años, para lo que ha tenido que destinar entorno a los 130 millones de euros para amortización de la misma y pago de intereses, y aún así ha logrado también ir incrementando el capítulo de inversiones.



Tal es así que éste crece en un 48% con respecto a 2016, al tiempo que ha logrado bajar los impuestos directos en un 2,6%, básicamente por el Valor Catastral de IBI Rústico y la Plusvalía, además de las tasas municipales y otros impuestos en 6.26%, fundamentalmente en multas y sanciones. De igual modo, se reduce en un 17.71% los gastos financieros, en 700.000 euros, gracias a medias como la cancelación anticipada de préstamos o la novación a criterios de prudencia financiera de la mayoría de las operaciones de crédito que el Consistorio mantenía con tipos de interés que estaban fuera de mercado con respecto a los tipos actuales.



De esta manera, el gobierno local prevé invertir 7,8 millones de euros a la ejecución de importantes proyectos en todo el municipio y que tienen que ver con la mejorar de la eficiencia energética, la adecuación de calles y caminos rurales, el incremento de proyectos sociales, la construcción de nuevos parques en distintos núcleos de población o la construcción de instalaciones para uso deportivo, entre otras muchas iniciativas.



El capítulo de inversiones se cifra en 5,3 millones de euros, a lo que hay que sumar también las cuantías procedentes de algunos de los proyecto a corto plazo que se enmarcan dentro de la Estrategia DUSI procedentes del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Recordar que el presupuesto de ingresos asciende a 77.891.305 euros y el de gasto a 73.056.965 euros, además contempla un superávit cercano a los 5 millones de euros, lo que garantiza la financiación de los gastos contemplados, así como cualquier pago imprevisto.

A todo ello se ha referido el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, como "unas cuentas muy equilibradas, que se ciñen al Plan de Ajuste, cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto exigido por la Ley. Además reflejan la recuperación económica de este Ayuntamiento, gracias al esfuerzo de un gobierno en el que, desde el primer momento, ha primado la honradez, la máxima transparencia y austeridad en la gestión y donde siempre se ha tenido muy en cuenta la participación tanto de la ciudadanía como de los grupos de la oposición como es en el caso de los proyectos de la EDUSI o la creación de numerosos consejos municipales".



Es más, Góngora ha querido insistir en que "siempre se han empleado 'luces y taquígrafos' en todos y cada uno de los procesos de licitación pública, de manera que no existe de una sola adjudicación que no haya sido fiscalizada por el resto de partidos políticos con representación municipal", un hecho que da buena cuenta de la transparencia y coherencia por la que se rige el gobierno local. En esta línea, ha recordado que "otra de las medidas que tomó este equipo de gobierno fue el rescate de los servicios municipales y la municipalización, a través de la empresa DUE, de los trabajos de jardinería, mantenimiento de edificios públicos, alumbrado y vías públicas y señalización; "una empresa" que, tal y como ha dicho, "está trabajando de manera muy eficiente y dando un servicio de calidad".

De igual modo, ha recordado que "cuando llegamos al gobierno local, la situación era insostenible, numerosas empresas estaban al borde de la quiebra por la deuda que el anterior gobierno mantenía con ellas". Y fue "gracias al Plan de Pago a Proveedores, que supuso una inyección de 115 millones, que todas ellas pudieron cobrar y por tanto no cerrar sus puertas", ha dicho Góngora.



Todo ello, según ha subrayado el regidor ejidense, "se ha traducido en que hoy El Ejido representa todo un ejemplo y referente para otros municipios no sólo en materia de gestión económica por los grandes pasos que hemos dado sino a nivel general, tal y como ha quedado patente en numerosas ocasiones por otras Administraciones", ha concretado el alcalde, quien ha incidido en "sólo gracias al trabajo realizado se continúan mejorando los datos macroeconómicos". Otro ejemplo de ello es el pago medio a proveedores que, según los datos del Ministerio de Hacienda referentes al mes de marzo, sitúan al municipio en el puesto octavo del ránking nacional, y el primero a nivel andaluz. Así mismo, se ha puesto manifiesto como en los últimos dos años, ese mismo periodo medio de pago ha oscilado entre cero y quince días.



Importantes proyectos en todo el municipio

Por su parte, el portavoz del gobierno local y concejal de Hacienda del Ayuntamiento, José Francisco Rivera, se ha referido a los proyectos más destacados contemplados en la EDUSI son los relacionados con la eficiencia energética y adecuación de Espacios Urbanos en Ejido Centro, como los más inmediatos. Además se incluyen los relativos a movilidad amable y peatonalización; Parque Arqueológico Cia Vieja; Centro Cultural Mediterráneo; adecuación de espacios Urbanos en Guardias Viejas, Balerma, San Agustín; parques en Sta Mªdel Águila, Las Norias y San Agustín; Complejo Deportivo El Palmeral de Balerma; Centro de Usos Múltiples de Matagorda; Casa de la Juventud en el Teatro Municipal; accesibilidad de edificios públicos; o la ampliación de Servicios Sociales y Centro Usos Múltiples Ejidomar.



Las inversiones propias reflejadas en el presupuesto más significativas ascienden a 522.000 euros para el arreglo de caminos; 326.000 euros en la liquidación del plan de regeneración de pavimentos; 237.000 euros en la compra de un equipo de cromatografía para el CUAM; o 65.000 euros en equipamientos de playas; así como incrementos importantes en gastos de funcionamiento, como 50.000 euros en seguridad y vigilancia de espacios públicos; 55.000 euros para el control de plagas y 235.000 euros en la partida destinada al área de Servicios Sociales.