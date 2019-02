El Pleno de El Ejido acoge este viernes la dimisión de seis concejales de los 13 que cambian en este mandato

Pleno del Ayuntamiento de El Ejido





El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) acoge este viernes en sesión plenaria extraordinaria la renuncia de seis concejales --uno del PP y cinco del PSOE-- de los 13 que lo habrán hecho a lo largo del presente mandato y que ha afectado a todos los grupos municipales durante estos cuatro años.



Así, junto con el concejal del equipo de gobierno Manuel Gómez Galera, que abandona el cargo para afrontar una nueva etapa como director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía, también dimitirán los ediles socialistas Alberto Castillo, María José Lezama, Ángeles Carvajal, Juan José Godoy y Jesús Parrilla, quienes han dejado de compartir el proyecto de su grupo municipal.



En concreto, los concejales del PSOE trasladaron al partido que no compartían "ni la estrategia ni el proyecto" que se seguía dentro del grupo municipal de lidera José Miguel Alarcón antes de presentar su renuncia al cargo, que se dialogó "hasta el último minuto"; una postura ante la que el propio Alarcón ha mostrado su "respeto" mientras realiza las gestiones para recomponer el grupo municipal.



Al respecto, el propio secretario provincial de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez, ha trasladado también su "respeto" ante la postura de los cinco de los siete concejales ejidenses, aunque ha reconocido que "no es el momento para decisiones de este tipo" cuando además "se les pidió que siguieran y aguantaran hasta el final" del mandato y ante los escasos meses que restan para las elecciones municipales.



La sesión, que comenzará a partir de las 10,00 horas, dará cuenta además del número de puestos de personal eventual, de nombramientos y dedicaciones de los concejales, así como del informe de ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre de 2018 y del plan de ajuste que afecta al Ayuntamiento.



Entre otros puntos, el pleno abordará la aprobación del dictamen de la comisión informativa sobre la segunda adenta al convenio regulador para la financiación y explotación de la planta desaladora del campo de Dalías entre la Sociedad Estatal Acuamed, los ayuntamientos de El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar y la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense.



Asimismo, se abordará el dictamen para instar al Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido S.A. al no abono del próximo pago del convenio de acreedores como consecuencia de la imposibilidad de hacer frente al abono de la fianza impuesta a dicha sociedad por importe de 18.755.385 euros en el seno del procedimiento que se sigue en un juzgado de El Ejido y la apertura de la fase de liquidación de la sociedad ante el Juzgado de lo Mercantil de Almería.





--EUROPA PRESS--