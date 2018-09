El Pleno aprueba de manera definitiva la ordenanza de transparencia de la Diputación

El Pleno de la Diputación ha celebrado sesión ordinaria este viernes.





El Pleno de la Diputación de Almería, reunido en sesión ordinaria este viernes, ha aprobado de manera definitiva la ordenanza de transparencia de la institución provincial tras desestimar las alegaciones presentadas al considerar que se referían a cuestiones ya incluidas en la nueva legislación.



Este punto del orden del día ha sido respaldado por los cuatro grupos políticos que conforman el Pleno, aunque el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, ha apuntado la necesidad de "ponerse las pilas" y "hacer extensible la ordenanza a las empresas públicas de la Diputación, trabajar para que los ayuntamientos puedan ponerse al día en esta materia, y publicar los gastos de viajes, desplazamientos o currículum" de los diputados provinciales".



En la sesión plenaria de este viernes también se ha dado luz verde a la cesión de tres carreteras provinciales, incluidas en el antiguo catálogo del Iryda, a los municipios de Huércal-Overa y El Ejido. En este caso, las votaciones han salido adelante con los votos favorables del PP, PSOE y Ciudadanos, y la abstención de IU.



Con esta medida, ambos ayuntamientos podrán beneficiarse de un plan específico de inversiones de la Diputación de Almería para la mejora de estas vías. En este caso, los tramos cedidos suman un total de 15.107 metros de longitud, que corresponden a la AL-3307, desde el punto kilométrico 9+846, en el fin del término municipal de La Mojonera, hasta el punto kilométrico 14+883, en Santa María del Águila, y a la AL-8107 y la AL-9108, ambas en Huércal-Overa.



Además, como moción de urgencia el PP ha presentado la segunda fase del Plan de Instalaciones Deportivas, que cuenta con una cuantía de 387.817,45 euros sobrantes de la primera convocatoria. El objetivo es atender las solicitudes de los municipios que no pudieron entrar en el primer plan, ya que de las 92 solicitudes registradas, tan solo se aprobaron 64, con un coste total de 2.612.000 euros, de los tres millones previstos.



Uno de los ayuntamientos que se quedó fuera de esta línea de subvenciones por falta de disponibilidad presupuestaria fue el de Sorbas, que concurrió en el 'Bloque B', destinado a los municipios de mayor tamaño, y que ya presentó toda la documentación pertinente. Por este motivo, el equipo de gobierno de la institución provincial ha decidido concederle una ayuda de 264.000 euros para la sustitución del césped artificial de su campo de fútbol, por otro natural.



La moción ha salido adelante con los votos favorables del PP y de Ciudadanos, mientras que el PSOE e IU han rechazado la propuesta. El diputado provincial socialista, Domingo Ramos, ha calificado al plan de "precocinado" para beneficiar a los ayuntamientos en los que gobierna el PP, aunque el portavoz del equipo de gobierno, Javier Aureliano García, ha asegurado que la convocatoria "sólo pretende atender a quienes no se beneficiaron del primer plan", ya sea por falta de documentación o por no haber entregado la solicitud a tiempo.



Además, García ha señalado que "Sorbas cumplió los plazos y las condiciones y es injusto que no pueda disfrutar de un nuevo campo de fútbol por no haber tenido disponibilidad presupuestaria".



LAS CUENTAS DE 2017



En el Pleno de este viernes también se ha debatido la cuenta general de la Diputación de Almería del año 2017, en la que se contó con un presupuesto de 244 millones de euros. En el capítulo de inversiones, el número seis, el PSOE ha señalado el "bajo nivel de ejecución", ya que "de los 155 millones presupuestados, con las modificaciones pertinentes, tan sólo se han ejecutado 18 millones, el 32,8 por ciento".



Ante la demanda de explicaciones del portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, el diputado provincial de Fomento, Óscar Liria, ha recordado que desde el año 2015 "el estado de ejecución ha ido disminuyendo porque los Planes Provinciales son un documento vivo", sujeto a distintos imprevistos. "Somos flexibles para que los ayuntamientos puedan realizar las inversiones que quieren. Algunos incluso juntas las partidas anuales para acometer un gran proyecto y eso retrasa los plazos de ejecución", ha apuntado Liria.



El responsable de Fomento ha adelantado que "el 80 por ciento de los Planes Provinciales 2015-2019 está hecho, ya sea licitado, adjudicado o ejecutado. El 20 por ciento restante corresponde a los trámites que deben hacer los ayuntamientos". Además, ha adelantado que, según el informe anual del Círculo de Empresarios de Andalucía de la Construcción de Obra Pública (Ceacop), "la Diputación de Almería es la más activa en la adjudicación de obras en la comunidad, seguida de la Diputación de Sevilla".



En este punto, los únicos votos favorables a los números del pasado ejercicio han sido los de los populares, ya que los diputados provinciales de PSOE, IU y Cs han optado por la abstención.



Por otro lado, también se ha dado luz verde al expediente de modificación de créditos número trece del presupuesto para incluir dos subvenciones nominativas. Se trata de una ayuda directa de 130.000 euros para que el Ayuntamiento de Fines haga frente al pago de facturas por gastos corrientes; y otra para el de Canjáyar, de 60.000 euros, destinada a la reparación del puente del Río Chico, donde se ha producido un desprendimiento que debe ser subsanado con urgencia.



En la sesión también ha salido adelante la modificación del acuerdo económico y social de los funcionarios y del convenio colectivo del personal laboral de la Diputación Provincial, tal y como aprobaron las secciones sindicales, y la solicitud de asistencia material de La Mojonera para el desarrollo de un plan local de intervención en zonas desfavorecidas.



Además, se ha aceptado el convenio con el Ayuntamiento de Albox para la prestación por parte de la institución provincial del servicio de ayuda a domicilio en el municipio, y la encomienda de gestión de Ohanes para la tramitación de la administración electrónica.



MOCIONES



En total, la sesión ha incluido seis mociones presentadas por la vía de urgencia. Junto a la ampliación del Plan de Instalaciones Deportivas, el equipo de gobierno del PP ha presentado otras dos propuestas. Una de ellas para pedir a la Junta de Andalucía la retirada de la campaña de promoción turística 'Paisajes con sabor' por "dejar fuera a la provincia de Almería".



El portavoz popular ha señalado que "es una moción en positivo para que se paralice una campaña que está circulando a nivel nacional e internacional y que no incluye a la provincia. Se debe parar, incluir a Almería, y volver a lanzarla". El punto ha sido respaldado por Cs e IU, aunque el PSOE ha votado en contra al considerar que no era "leal" con la Junta de Andalucía que "ha reconocido su error y lo ha subsanado incluyendo la ruta 'Almería pesquera'".



La tercera moción popular ha dado luz verde a una nueva prórroga en la prestación del servicio del ciclo integral del agua por parte de Galasa en Lúcar, Serón y Urrácal, que deben abonar las facturas pendientes a la empresa pública antes del 30 de noviembre de este año.



El PSOE ha pedido la elaboración de un plan estratégico por parte de la Diputación de Almería para solicitar a la Unión Europea una Inversión Territorial Integrada para combatir la despoblación rural que afecta especialmente a los pueblos del interior de la provincia. La moción ha salido adelante por unanimidad.



Las mociones de Ciudadanos también han salido adelante. Una de ellas para instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España al desarrollo de acciones especiales que palien la saturación de los Centros de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) y protejan a este colectivo; y otra para pedir la construcción en Zurgena de un centro de usos múltiples.





