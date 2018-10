El Plan Infoca concluye con 364,5 hectáreas quemadas, la mitad en el incendio de Felix a causa de un rayo

Reunión del comité provincial del Plan Infoca





La campaña de incendios forestales en Almería ha concluido con 364,56 hectáreas de terreno afectadas por el fuego, de las que la mitad resultaron calcinadas en el incendio registrado en Felix a causa de un rayo.



Así lo ha indicado en rueda de prensa el delegado de la Junta, José María Martín Fernández, quien ha presidido este miércoles el Comité Asesor Provincial del Infoca, "en el que se ha realizado un balance de la recientemente finalizada campaña de incendios forestales en nuestra provincia".



Desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre, en Almería se han registrado un total de 85 intervenciones forestales, de las que 64 (75,29 por ciento) quedaron reducidas a conatos o siniestros que no alcanzan la hectárea, y el resto, 21 (24,71 por ciento), fueron incendios.



"Estas cifras suponen un 13,10 por ciento del total de intervenciones registradas en nuestra comunidad autónoma en 2018", ha precisado el delegado.



Martín, quien ha estado acompañado por el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Raúl Enríquez, el director del Centro Operativo Provincial del Infoca, Rafael Yebra, y el jefe de Protección Civil de la Junta de Andalucía, Ángel González, ha señalado sobre la campaña que acaba de finalizar que se ha desarrollado "con normalidad, pese a contar con una climatología en algunos casos adversa, pero en líneas generales ha sido favorable".



Ha subrayado que este resultado se debe principalmente "al buen hacer" de todas las personas que trabajan en el dispositivo del plan Infoca, que velan permanentemente porque no se produzcan incendios forestales". Este año el Plan ha contado con un dispositivo de 400 personas.



El delegado también ha apuntado a estos buenos resultados a la colaboración ciudadana, "cada día más concienciada del grave daño que para el medio ambiente y las personas suponen los incendios forestales", por lo que ha recalcado la importancia de contar con la población en este aspecto.



Al hilo de esto, se ha referido a la importante colaboración entre las distintas administraciones en el Infoca, "un dispositivo reconocido nacional e internacionalmente por la gestión y los resultados tanto en el ámbito preventivo como en el de la actuación directa en la lucha contra los incendios".



Por su parte, el delegado territorial de Medio Ambiente, Raúl Enríquez, ha destacado el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía para mantener el alto grado de eficacia del Plan a través del incremento de la inversión en el mismo, y ha recordado que el presupuesto en 2018 a nivel regional ha sido de 167 millones de euros, 10 millones más que el anterior.



En Almería, para desplegar y hacer operativo el dispositivo de este año, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha destinado un total de 18,2 millones de euros, de los cuales, 8,9 millones se han destinado a prevención y 9,3 millones a la extinción. También ha destacado el impulso en materia de seguridad y salud del dispositivo.



Un ejemplo de esto es la renovación de los Equipos de Protección Individual, pasando de invertir 224 euros por persona en 2014 a 388 euros en 2017, un incremento cercano al 75 por ciento en tan sólo tres años.



CAUSAS



Por lo que respecta a las causas, Enríquez ha explicado que la mayor parte de las mismas se deben a negligencias (50,59 por ciento); las siguientes, las producidos por causa natural, tormentas eléctricas, (23,53 por ciento), seguidas por los incidentes intencionados que se limitan a un 9,41 por ciento; por causas desconocidas (5,88 por ciento), accidentales (2,35 por ciento) y en investigación o por determinar, un 8,24 por ciento.



El delegado territorial de Medio Ambiente ha subrayado la importante labor desempeñada por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y compuesta por Agentes de Medio Ambiente especializados en la materia.



"Su trabajo no sólo ha logrado esclarecer las causas de casi la totalidad de los incendios forestales, sino también hacerlo en un periodo de tiempo reducido, de tal forma que los incidentes pendientes de investigación a final de la campaña sólo representan el 1,96 por ciento", ha explicado Enríquez.



Finalmente, el delegado del Gobierno ha agradecido la colaboración en el Plan al Servicio de Emergencias 112 Andalucía, Protección Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), Unidad Militar de Emergencia, Guardia Civil, Unidad del Cuerpo Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía (Policía Autonómica), Policía Local, Bomberos, Epes-061, Cruz Roja, Grupos Locales de Pronto Auxilio y Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.





