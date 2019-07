El Plan de Caminos de la Diputación mejora las vías rurales de Níjar con 675.000 euros

García recorre algunos de los caminos rurales en Níjar junto a la alcaldesa Pérez Felices





El Plan de Caminos Rurales de la Diputación Provincial de Almería está mejorando una decena de kilómetros de vías rurales del municipio de Níjar con una inversión global de 675.000 euros.



El presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, acompañado de la alcaldesa del municipio han visitado uno de los caminos que se están ejecutando entre Atochares y San Isidro.



En concreto, la actuación que se ejecuta en el municipio consiste en el refuerzo y reforma del pavimento existente en siete caminos, así como la construcción de cunetas, la puesta en marcha de una zona de drenaje y el pintado y señalización de los doce kilómetros del trazado de estos caminos de titularidad municipal.



García ha señalado que se trata de una de sus primeras visitas al frente de la institución provincial, "de mucha importancia para nosotros, precisamente, por el peso que tiene Níjar en el conjunto de la provincia".



"En esta comarca se concentran muchas hectáreas de nuestro principal pilar económico como es la agricultura y tenemos que mimar a nuestro sector más pujante del que tan orgullosos estamos. Por ello, desde la Diputación invertimos en la mejora de sus infraestructuras para que puedan desarrollar su trabajo y para darle a este sector un mayor valor añadido", ha dicho.



Asimismo, García ha detallado el conjunto de las inversiones que ha hecho la Diputación en Níjar en materia de caminos rurales.



"Níjar es el epicentro de la agricultura almeriense y por eso estamos invirtiendo 675.000 euros con fondos propios para arreglar siete caminos rurales en el municipio. Esta es la segunda fase que llevamos a cabo, en 2014 se arreglaron ocho kilómetros de caminos lo que supone una inversión global de un millón de euros", ha señalado.



NUEVO PLAN DE CAMINOS



En esta línea, ha dicho que la actuación no se va a "quedar aquí". "Vamos a sacar un nuevo Plan de Caminos y vamos a seguir mejorando los kilómetros de nuestra red viaria provincial que discurren por este municipio ya no solo por la agricultura, sino también por el turismo, ya que no podemos olvidar que Níjar es la joya de la corona de nuestra oferta turística y por ello, desde la institución provincial, vamos a seguir invirtiendo en él", ha subrayado.



La alcaldesa del municipio, Esperanza Pérez, ha agradecido la visita del presidente al municipio así como las inversiones que desde la Institución Provincial se realizan en él.



"Hoy visitamos las obras de actuación importantísima para nuestro municipio, son casi 12 kilómetros y más de 600.000 euros que ponen de manifiesto el trabajo y esfuerzo conjunto que estamos realizando desde las dos administraciones ya que junto a la inversión de Diputación, desde el Ayuntamiento la hemos complementado hasta llegar a asfaltar en total 27 kilómetros. Como dice el presidente, vamos a seguir apostando por este sector tan importante como es la agricultura porque nuestro municipio es muy extenso la agricultura es fundamental para que siga creciendo", ha apuntado.

