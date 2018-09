El PCE denuncia la dejadez del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora en los parques y jardines

Parque de Cuevas

CUEVAS DEL ALMANZORA.- Tras constatar la situación y el estado "de deterioro y abandono" en que se encuentran las zonas ajardinadas del municipio de Cuevas del Almanzora, el núcleo del Partido Comunista de España en Cuevas del Almanzora insta al Ayuntamiento a "que haga todo lo posible y con carácter urgente, para poner las medidas necesarias para que los parques, jardines y paseos del municipio tengan un limpieza digna del pueblo y sus ciudadanos."

"No se puede dar imagen de suciedad y dejadez, hay que controlar más las zonas públicas así como sus calles para evitar ver imágenes tan deplorables. También instamos a que se tenga más control y vigilancia con las deposiciones de nuestras mascotas, los animales no son conscientes, pero sus dueños al menos que sí lo sean, por lo que éstos deben asumir las responsabilidades. No abogamos por sanciones económicas que para muchos no son correctoras, abogamos más por sanciones con trabajos de limpieza relacionados con el tema." ha declarado Felix A. Herranz, Secretario Político del núcleo del PCE, como propuesta de los comunistas cuevanos.