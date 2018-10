El padre de Gabriel agradece la labor de quienes buscaron a su hijo en





Ángel Cruz ha participado este sábado en el acto institucional que ha servido de homenaje en Níjar (Almería) a los más de 60 colectivos, entidades y particulares que participaron activamente en el operativo de búsqueda de su hijo Gabriel, de ocho años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado mes de marzo en el maletero del coche que conducía la presunta asesina, Ana Julia Quezada.



El padre de Gabriel ha querido agradecer a todos su labor encomiable, porque "os implicasteis en la búsqueda de mi hijo como si fuese el vuestro, nos disteis fuerzas en unos momento difíciles, y gracias a vosotros Gabriel no podía esconderse y supimos dónde estaba, quién lo hizo, lo que nos hizo sentir un poco mejor en unos momentos muy duros para nosotros".



Según informa el Ayuntamiento de Níjar en una nota, el homenaje se ha enmarcado en el acto institucional de la celebración de los Santos Ángeles Custodios, patrones de la Policía Local de Níjar, y ha contado también con la participación de la alcaldesa del municipio, Esperanza Pérez.



Ángel Cruz ha entregado a todos un detalle por su participación en este dispositivo y una mención especial a los ayuntamientos de Níjar y Almería y a la Diputación Provincial.



Por su parte, la primera edil nijareña ha manifestado que "hoy celebramos mucho más que el día de los Ángeles Custodios como patronos de la Policía Local", porque "hoy es el día que hemos reconocido la solidaridad, la generosidad, la capacidad de reacción de todos, como comunidad". "Cuando un hecho excepcional sucede en cualquier parte de nuestra geografía, esa solidaridad global debe hacernos sentir muy orgullosos, por eso queremos agradecer a todos", ha añadido.



"En una misión conjunta, todos actuaron movidos por su profesionalidad y con una gran implicación personal, por ello queremos distinguir a todos y cada uno de los más de 60 colectivos que participaron en la búsqueda de Gabriel, a la Guardia Civil, al GREA, Emergencias 112 de Andalucía, Bomberos, Infoca, Agentes de Medio Ambiente, Unidades Caninas, Protección Civil y Policía Local de distintas localidades, asociaciones o empresas privadas; y, cómo no, a los miles de voluntarios que durante días se dejaron la piel para encontrar a Gabriel, trabajando sin descanso con un mismo fin", ha continuado la regidora.



Por otro lado, y durante este acto se han realizado reconocimientos y menciones especiales a la plantilla de la Policía Local de Níjar, socorristas y protección civil, así como a los agentes David Moya, Antonio Jesús Barrionuevo, Rubén Jiménez y José Manuel Escobosa por sus actuaciones policiales.



Esperanza Pérez ha estado acompañada en la mesa presidencial por el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente; la delegada de Gobierno de la Junta en la provincia, Gracia Fernández; y el inspector jefe de la Policía Local de Níjar, José Gázquez.



La primera edil ha defendido que desde su equipo de gobierno "hemos tratado de hacer la tarea diaria de la Policía Local nijareña algo más cómoda, con una dotación de equipos más acorde a los tiempos que corren", así como se ha "invertido en seguridad en nuestras playas, de ahí que, por tercer año consecutivo, y gracias a socorristas y voluntarios de Protección Civil, no haya que lamentar ahogamientos en nuestra costa en la temporada de baño", según ha destacado.



Por su parte, la delegada de Gobierno andaluz ha querido resaltar "el compromiso social y el gran trabajo de todos los efectivos de las fuerzas de seguridad, entidades y voluntarios que hizo que se obtuviesen resultados en la búsqueda de Gabriel, aunque fuesen distintos a los que todos hubiésemos querido", según ha apostillado.



Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha manifestado en su intervención que "todos habéis demostrado ser un ejemplo de sacrificio, dedicación y entrega a la profesión, así como los voluntarios, convirtiéndose en un ejemplo de solidaridad y compromiso".



Finalmente, el inspector jefe de la Policía Local ha agradecido a Ángel Cruz y Patricia --la madre de Gabriel-- "su ejemplo de fortaleza y saber estar para toda la sociedad".

