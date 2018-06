El nuevo portal de transparencia municipal acumula ya el 80% de la información y estará listo en agosto

La concejal de Economía del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez





El Ayuntamiento de Almería avanza en la confección de su nuevo portal de la transparencia, cuyo diseño ya está finalizado y en el que se ha volcado ya en torno al 80 por ciento de la información relativa a distintos ámbitos, servicios, datos y acciones de la administración local que estará a disposición de los ciudadanos.



Según ha explicado a Europa Press la concejal de Economía del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, la empresa Dyntra encargada de la confección del portal ha entrado en la fase final de introducción de datos relativos a los índices de transparencia tras haber finalizado el diseño de la web.



Con esto, los datos que contendrá el nuevo portal responderán a los exigidos tanto por la ley estatal de transparencia como la ley andaluza así como a una serie de criterios propios de la empresa adjudicataria y la mismo ordenanza municipal de transparencia, aprobada el pasado año y que "va más allá" en cuanto a las normas de transparencia establecidas.



"El objetivo es salir de esos puestos de descensos y estar por encima de la mitad de la tabla", ha apuntado la concejal, quien ha señalado que en los últimos días se ha comenzado a recopilar currículos y datos personales de los miembros de la corporación, vocales, directivos, asesores y otros miembros ligados a la administración que figurarán en dicho portal.



El portal, cuya presentación se prevé para el próximo mes de agosto, contendrá información relativa a la gestión presupuestaria y su liquidación, los sistemas de contratación del Ayuntamiento, servicios y anuncios de toda índole, con especial atención a las áreas de Hacienda y Economía, que son las que generan un mayor volumen de información.



En este sentido, desde Hacienda se han dado las indicaciones necesarias para que las distintas áreas y grupos aporten la información aún pendiente de introducir en el portal para ajustarse a la normativa. Vázquez ha indicado además que el portal unificará su imagen con la de la nueva página web del Ayuntamiento de Almería, que según las previsiones estará a disposición de los usuarios a partir del mes de septiembre.



GASTOS POR DIETAS Y VIAJES



Cabe recordar que la ordenanza de transparencia, buen gobierno y calidad democrática aprobada por el Ayuntamiento de Almería prevé entre sus preceptos que cualquier ciudadano pueda grabar con medios propios las sesiones plenarias que se celebren siempre que respeten el funcionamiento ordinario de la misma o la publicación de los gastos por dietas y viajes del alcalde y de los concejales.



Entre las obligaciones que se impone al Consistorio, se encuentra la publicación de la agenda institucional del alcalde y del gobierno local, así como de la estructura organizativa, con lo que a través de un organigrama se identificará a los concejales y responsables de los diferentes órganos, su perfil y su trayectoria profesional, entre otras cuestiones.



Esto también será de aplicación para los asesores, vocales, directores y directivos de sociedades mercantiles municipales, de quienes se publicará como parte de las declaraciones de bienes anuales la información relativa a la liquidación de sus declaraciones de la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades.



La ordenanza reserva un apartado a los cargos electivos y personal eventual en el que especifica que se deberá publicar el número de puestos reservados a personal eventual, retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente e indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo.



REGALOS Y OBSEQUIOS



En relación a los mismos cargos electos, directivos y de confianza, la ordenanza apunta unos principios de buen gobierno entre los que figura que no se podrán aceptar para sí regalos que "superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones", si bien no se precisan límites a este aspecto.



En cualquier caso, se indica que en el caso de obsequios de una "mayor relevancia institucional", se procederá a su incorporación al patrimonio de este Ayuntamiento. Los mismos cargos no se podrán implicar en "situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones" y se "abstendrá de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad".



Igualmente, estarán obligados a gestionar, proteger y conservar adecuadamente los recursos públicos, "que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación". "Tampoco se podrán valer de su posición para obtener ventajas personales o materiales", añade.



OPINIONES POLÍTICAS



Los canales de comunicación municipales, de cualquier índole, y la información que éstos contengan, servirán con objetividad e imparcialidad a los intereses municipales, por lo que se limitará "la publicación de artículos u opiniones de partido". En esta línea, la ordenanza garantizará la igualdad de oportunidades a todos los grupos municipales para la publicación y difusión de sus iniciativas y propuestas.



Sobre los contratos, convenios y subvenciones, la normativa municipal asegura que todos ellos se dará a conocer con indicación de su objeto, importe de licitación y adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, procedimiento utilizado para su celebración, publicidad, número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario. También se publicarán los contratos menores, las actas de las mesas de contratación, los convenios, las encomiendas de gestión y las subvenciones y ayudas concedidas.



El número de vehículos oficiales con los que cuenta el Ayuntamiento y la relación de puestos de trabajo con las retribuciones anuales ligados a cada uno de ellos también será de fácil acceso para los ciudadanos, quienes también conocerán quiénes son las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de liberados sindicales, el sindicato al que pertenecen y los costes que estas liberaciones suponen, diferenciando sueldos, medios materiales, subvenciones y otros costes que pudieran generar.



La información recogerá también las incidencias en materia de tráfico, eléctricas o de agua que hasta ahora no se publicaban con carácter oficial. En el capítulo de gastos, el Ayuntamiento desvelará la inversión que realiza en publicidad institucional.





