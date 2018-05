El niño de tres años atacado por un pitbull en Vícar sigue grave aunque estable en la UCI Pediátrica

Hospital Torrecárdenas





El menor de tres años que este lunes fue atacado por un perro de raza pitbull en el número 8 de la calle Reyes Católicos de Las Cabañuelas de Vícar (Almería) se mantiene en estado grave pero estable en la UCI Pediátrica del Hospital Torrecárdenas de Almería tras haber sido intervenido quirúrgicamente.



Así lo han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias y de la Jefatura después de que el menor ingresara en el hospital de referencia de Almería trasladado por una UVI del 061 ante la herida abierta múltiple que presentaba en una pierna, si bien también presentaba heridas en los brazos y en el cuello, de forma que la mordedura afectó a órganos vitales.



Fue la Policía Local de Vícar la que acudió al lugar de los hechos alertada por los vecinos ante los hechos que tuvieron lugar sobre las 13,00 horas después de que el menor fuera atacado por el can.



No obstante, y ante las versiones contradictorias de los involucrados y testigos, se investiga si el perro salió de la vivienda en la que se encontraba y atacó al menor o si, por el contrario, fue el pequeño el que se introdujo en uno de los adosados de la calle para acercase al animal.



En un primer momento, fue el esposo de la dueña del perro quien intervino para separar el perro del menor, con lo que también sufrió lesiones en una de las manos aunque con carácter leve. Por su parte, el perro ha sido puesto en cuarentena a través del servicio de recogida de animales de Vícar, aunque ha sido puesto a cargo del Distrito Sanitario de Almería dado que la documentación con la que figura al ser clasificado como 'PPP' ubica su licencia en otro municipio.



Las pesquisas se mantienen abiertas para tratar de esclarecer los hechos, de forma que el atestado será puesto a disposición de la Guardia Civil. Por el momento, no figuran denuncias entre particulares.

--EUROPA PRESS--