El Museo de Almería acoge la Exposición Internacional de Arte Contemporáneo de Mujeres Artistas Ars Visibilis Genius

ALMERÍA.- Ars Visibilis Genius se presenta en su IV Edición como un programa internacional expositivo y de encuentros de Arte Contemporáneo en el que “las mujeres artistas son las que dotarán a este evento de la genialidad que la historia les arrebata continuamente y de manera sistemática y que se va a celebrar en dos sedes expositivas, en el Museo de Almería, y en la sala MECA Mediterráneo Centro Artístico”, ha explicado el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Alfredo Valdivia, quien se plantea, al igual que la historiadora del arte e impulsora de los estudios de género, fallecida en 2017, Linda Nochlin “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? o igualmente ¿Por qué no ha habido mujeres genios en el mundo del arte ?”. La muestra estará en el Museo durante el período del 18 de octubre al 18 de noviembre y en la sala MECA desde el 9 al 30 de noviembre de 2018.

Es desconcertante pero la realidad nos desvela que todavía sigue imperando la naturaleza de la creatividad como propia del género masculino y en este sentido la mujer artista se ha visto forzada en numerosas ocasiones a la incorporación de nuevos temas en sus obras en los que el eje principal es su universo femenino a través del cual reivindica y denuncia su posición en el mundo del Arte. Esto ocurre por la continua invisibilidad que la mujer sigue experimentando en el mundo del arte y aunque no es menos cierto que en la última década estamos siendo partícipes de períodos más dinámicos en los que la presencia de la mujer en el arte actual se hace con más intensidad, no debemos pasar por alto que las voces propias e identitarias de un mundo que no debería ser excluyente como el arte, por sus connotaciones de libertad, todavía suenan con eco.

Genius

Por su parte, la directora del Museo, Beba Pérez, explica que este proyecto dirigido por Rosa Muñoz Bustamante y comisariado por Fernando Barrionuevo, “nace con el propósito de analizar el relato actual artístico protagonizado por las mujeres y colectivos de mujeres artistas que desarrollan para detener esta situación tan desigual”.

En ese sentido, ha detallado que desde que surgió Ars Visibilis en el año 2013 se han incorporado al proyecto más de 250 artistas nacionales e internacionales y en esta nueva edición van a tener cabida más de 150 artistas en las dos sedes expositivas. Los artistas procededen de todo el territorio nacional y de países como Macedonia, Portugal, Italia, China, Bélgica, Lituania, EEUU, Brasil, México, Polonia, Mongolia o Argentina, entre otros.

El objetivo de Genius es mostrar por tanto un recorrido de obras y experiencias artísticas resultados de esas investigaciones individuales llevadas a cabo por mujeres artistas, “pero que bajo un contexto común nos mostrará un único resultado compartido aún a pesar de las diferencias entre cada una de las artistas participantes”, ha señalado la directora del Arqueológico.

Durante la celebración de ARS VISIBILIS IV. GENIUS se van a celebrar diferentes actividades paralelas, como la presentación del documental Refresh. Arte Contemporáneo, revisión de mujeres artistas, siglo XX y XXI, en el que se analizan los diferentes hitos históricos y actuales que han protagonizado estas mujeres y colectivos de mujeres artistas para detener esta situación de desigualdad.

En la primera edición se presentaron los grandes iconos del arte feminista que tuvo que emerger sobre todo a partir de los años 60 porque como afirma Griselda Pollock, Historiadora del Arte, feminista y analista cultural “no es la historia sino la ideología la que es responsable de la ausencia de mujeres dentro de la disciplina historia del arte, estando designada la creatividad como un atributo exclusivamente masculino”, afirma Valdivia.

Artistas sede Museo de Almería

Alicia Torres, Amparo Alegría, Amparo Mellado Ana Feu, Asunción Lozano, Carmen Bellido, Carmen Guardia, Carmen Sicre. Celia Cuesta Rosales, Charo Carrera, Cristina Savage, Elena Pedrosa, Estela García, Eva Quesada, Gabriela Berlingeri, Ina induiz, Isabel Aranda, Loretta Petraitis, Mar Garrido, María J. Moreno, María Jesús Pírez, Mariló Entrambasaguas, Martinez Carnice,. Mercedes Lirola, Mónica Vázquez, Pandora Apostoloska Sazdovska, Rosa Juanco, Rosa Pereira, Sara Sarabia, Solveiga Vaitkute, Toña Gómez, Virginia Kirveliene, Yolanda Relinque, Zhao Li.

Video artistas

Ana Marcos. Ana Meneses Navarro. Anna Stellés. Carmen Isasi. Denica Veselinova. Helena Freiría ,Kharma Strany. Laura y Sira Cabrera. Lisi Prada. Mar Garrido. Marta Pérez Martínez. Rebeca Choate. Regina Carmona. Rocío López Zarandieta. Veredas López.

La exposición se podrá visitar a partir del día 18 de octubre a las 8 de la tarde.