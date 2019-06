El máximo órgano de dirección de IULV-CA rechaza la dimisión de la coordinadora provincial y su equipo

El informe político, basado en el análisis electoral del pasado 26M, fue aprobado con la mayoría de votos a favor



ALMERÍA.- La Coordinadora Provincial, máximo órgano de dirección política de IULV-CA, rechazó la dimisión de María Jesús Amate y de su equipo de sus respectivos cargos orgánicos de la formación de izquierdas, tras el debate electoral del 26M realizado este fin de semana en la organización. La responsable provincial de IULV-CA sometió el informe político a votación que resultó aprobado por la mayoría de votos a favor.

La coordinadora provincial, María Jesús Amate, presentó un informe basado en una “autocrítica profuda” en el que reconocía los malos resultados electorales que han originado la pérdida de representación institucional en ayuntamientos como el de Almería capital o El Ejido, la pérdida de alcaldías como Rioja y la merma de representantes en toda la provincia, en donde IULV-CA ha pasado de tener 28 a 19 concejales (18 de IU y 1 de Adelante Níjar).

Estos malos resultados han originado tambien la pérdida de la representación en la Diputación Provincial “que sin embargo no tienen una única causa”. El informe de Amate reconoce entre los motivos que, además de no ir en confluencia con Podemos “debido a la falta de acuerdo en las negociaciones provinciales y locales, elecciones tras elecciones hemos invisibilizado las siglas de IU para esconderlas dentro de otras marcas como Adelante (autonómicas) o Unidas Podemos (generales) y apostar por ellas despues de dos citas electorales donde no habían aparecido ha sido una apuesta arriesgada”.

No obstante, el informe politico reconoce que no en todos los territorios ha ocurrido lo mismo y que esta apuesta ha funcionado en unos municipios y sin embargo en otros no. Además de otras pinceladas políticas relativas a los resultados obtenidos por PP y PSOE, la coordinadora provincial de IULV-CA admite en su informe la débil situación política de IU y la necesidad de marca una nueva hoja de ruta “lo más acertada posible”.

Tras la lectura del informe, la coordinadora provincial de IULV-CA, ampliada dado el momento político de la convocatoria, abrió un intenso turno de intervenciones por parte de los miembros del órgano de dirección y militantes en general. El informe contó con la mayoría de votos a favor y por tanto la continuidad de la dirección provincial.

Asamblea Extraordinaria

Por otra parte, la coordinadora Local de El Ejido, María Angeles Fernández, dió a conocer una resolución aprobada en su asamblea, en la que insta a la dirección federal a la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria y Urgente de IU “para aclarar, repensar y redefinir nuestro espacio, nuestro proyecto y nuestra política de alianzas desde un debate responsable en el seno de nuestra organización donde sea la militancia quien tome la palabra y adopte los acuerdos colectivos ante el reto que tenemos por delante”.