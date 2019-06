El jurado elige a los tres finalistas del concurso de ideas de la Ciudad de la Cultura junto al Maestro Padilla

Entorno del Auditorio Maestro Padilla de Almería





El concurso de ideas para la 'Ciudad de la Cultura', junto al Auditorio Maestro Padilla, cuenta ya con tres finalistas tras la deliberación del jurado en la primera fase del proceso, al que concurrieron 68 ofertas para crear esta nueva dotación cultural para la capital destinada a albergar, entre otros, a la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), la Orquesta Joven de Almería (OJAL), la Orquesta Infantil, la Banda de Música o a los numerosos grupos de música de Almería que precisan de espacio para sus ensayos.



En concreto, según la resolución del jurado consultada por Europa Press, los proyectos finalistas que han sido invitado a participar en la segunda fase son 'El Palmeral', 'By the sea' y 'Observar, respetar, transformar'. Estas propuestas, que aspiran a reordenar un espacio de 20.000 metros cuadrados, han resultado ya ganadoras de los tres premios por importe de 5.000 euros que prevé para los finalistas el concurso convocado por el Ayuntamiento de Almería, en colaboración con el Colegio de Arquitectos.



Los miembros del jurado, del que ha formado parte el arquitecto Federico Soriano --autor de proyectos como el Palacio Euskalduna de Bilbao-- han valorado individualizadamente cada una de las ideas que han empatado en puntuación y que deberán desarrollarse mediante un anteproyecto en 35 días naturales para elegir al ganador final.



En la propuesta 'El Palmeral' el jurado ha alabado la construcción de una retícula que rodea el edificio, permitiendo hacer una nueva conexión desde la Avenida del Mediterráneo, haciéndolo girar de forma que consigue conectar con la trama urbana que diagonalmente está marcada por la orientación del Paseo Marítimo.



Igualmente, se ha destacado la nueva sala con acceso desde el vestíbulo del edificio actual. En las plantas superiores, según esta idea, se genera un espacio público abierto con vistas al mar que permite nuevas actividades "con mucha flexibilidad". La idea de la retícula se completa con un palmeral que manteniendo la retícula se apropia de toda la manzana.



LUGARES DESDE LOS QUE VISUALIZAR EL MAR



En cuanto 'By the sea', el jurado ha incidido en la puesta en valor de toda la zona de actuación generando un espacio público con diferentes zonas de gran potencial, consiguiendo crear ámbitos permeables al mar con gran expresividad formal.



"Resulta especialmente atractiva el diseño de la plaza-espacio público generado al oeste del actual Auditorio, ya que con la nueva construcción que se realiza hay un juego de transparencias que permite visualizar el mar y a su vez el propio espacio público", han resaltado.



En relación a la propuesta 'Observar, respetar, transformar', se ha tenido en cuenta la agrupación del programa de las salas en una sola pastilla en el lado oeste, generando una calle interior paralela a la Avenida del Mediterráneo y que a su vez sirve de nexo de la edificación preexistente con la de nueva creación.



Esta idea plantea la intervención extendiendo los contrafuertes existentes pero modificando la imagen del edificio actual. Asimismo, estas líneas que se usan respecto del edificio existente le sirven para organizar un espacio público que se genera en el lado este con una sucesión de elementos vegetales, incorporando elementos de agua "que lo hace muy atractivo".



El nuevo edificio proyectado, según las pretensiones iniciales del Ayuntamiento, que tendrá una superficie construida aproximada de 2.500 metros cuadrados, y contendrá en su distribución espacio destinado a público, con aforo para 250 personas y cafetería; salas y cabinas de ensayo, aulas de enseñanza y una pequeña biblioteca-archivo, un área administrativa y zona de servicios generales.



RECOMENDACIONES PARA EL ESPACIO PÚBLICO



El jurado señala una serie de aspectos para que los autores tengan en cuenta a la hora de desarrollar sus anteproyectos para la segunda fase del concurso, por lo que recomiendan "trabajar con la posibilidad de una solución de la parcela dotacional pública en la que no se definan los aparcamientos, al objeto de conseguir que el espacio que envuelve el edificio tenga una mayor vocación de lugar de encuentro".



De igual forma, ve apropiado que el tratamiento del espacio público tomara en consideración la incorporación de la zona verde delantera "que permita una mayor relación con el paseo marítimo para una futura intervención aunque no sea objeto del presente concurso".



Las propuestas han de trabajar en reflejar una "imagen más nítida" de las cuatro fachadas del conjunto edificado tras la intervención propuesta y en especial "mostrar la imagen final resultante en la que se pueda apreciar la integración de lo preexistente con lo nuevo desde todos los puntos de vista".



Aunque las tres propuestas seleccionadas modifican la imagen del edificio existente, "es preciso tomar en consideración que el dicho edificio precisa de intervención de reparación en su envolvente exterior y que las edificaciones de nueva construcción han de adaptarse al entorno y a la dureza del mar al objeto de procurar que se minimice el mantenimiento del mismo, empleando soluciones constructivas y materiales adecuados a las severas condiciones ambientales que afectan al edificio motivado por su ubicación".



Otra de las recomendaciones que realiza el jurado se basa en la posibilidad de una "reasignación de los importes previstos" para la edificación nueva, el tratamiento de la fachada del edificio preexistente y el entorno, pero "en todo caso manteniendo el presupuesto máximo establecido" para esta actuación, en la que se contempla una inversión de más de cinco millones de euros.



Igualmente, todas las propuestas han de profundizar en mayor medida en la relación funcional y formal del edificio existente con la edificación nueva. El jurado ha destacado tanto la "alta participación" como el "esfuerzo" realizado por los concursantes a la vista de la "complejidad que presenta el concurso".

--EUROPA PRESS--