El jurado contra Ana Julia Quezada escucha este martes las conclusiones de acusaciones y defensa

Ana Julia se echa a llorar en el arranque del juicio con jurado

El jurado popular que deliberará en 48 horas sobre la culpabilidad o no culpabilidad de Ana Julia Quezada como autora de un delito de asesinato por la muerte violenta del menor Gabriel Cruz escucha este martes las conclusiones de fiscal, acusación particular y defensa tras la prueba practicada a lo largo de cinco de las sesiones de la vista oral.Si bien está señalada la práctica de la prueba documental, se prevé que se de por reproducida en sala ya que las siete mujeres y dos hombres que han de dictar veredicto han visionado ya los DVDs que contienen las imágenes de la reconstrucción de hechos que se realizó en la finca de Rodalquilar (Níjar, Almería) donde la acusada cometió el crimen dos días después de que fuese detenida en Vícar cuando transportaba el cadáver del menor en el maletero de su coche.Los miembros del jurado popular también ha tenido acceso a los audios recogidos del interior del vehículo por un micrófono con GPS instalado con autorización del juez instructor el día 11 de marzo y en los que se escucha a Ana Julia Quezada proferir expresiones como 'Ana, tranquila, no vas a ir a la cárcel' o diversos improperios mientras desentierra el cuerpo.A continuación, las partes expondrán sus conclusiones a la vista de lo declarado tanto por la acusada, como por los testigos y los peritos en la vista oral. Tras esto, la magistrada-presidenta del tribunal, Alejandra Dodero, redactará el objeto de veredicto que se entregará el miércoles al jurado popular, que se retirará a deliberar.La última prueba pericial celebrada este lunes, a puerta cerrada, ha dejado al descubierto las "discrepancias" entre el informe elaborado por los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería y el informe pericial-médico aportado a la causa por la acusación particular sobre cómo murió Gabriel Cruz."Existe una discrepancia radical sobre cómo se produce la muerte cronológicamente que el jurado tendrá que valorar", ha indicado el letrado de la defensa, Esteban Hernández, quien ha subrayado que el "mecanismo" de la muerte y el "relato" de los "forenses de la administración de justicia coincide mucho más con lo que realmente sucedió aquel trágico día", según la versión dada por la procesada.Por su parte, el abogado de la acusación particular, Francisco Torres, ha admitido que "no coinciden en casi nada" con el informe emitido por los forenses del IML y en el que basa su calificación del crimen como un asesinato con alevosía la Fiscalía y que en el informe de parte "está toda nuestra discrepancia".--EUROPA PRESS--