El juicio con jurado al acusado del crimen machista de Huércal de Almería arrancará el 8 de marzo

Teléfono 016 de atención a víctimas de violencia de género





El juicio con jurado contra Francisco S.G.S., el hombre acusado de asesinato por el crimen machista que tuvo lugar el 15 de enero de 2017 en Huércal de Almería (Almería) en el que acabó con la vida de la joven Antonia G.A., de 33 años, arrancará el próximo 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer.



Según el auto de hechos justiciables, consultado por Europa Press, se han previsto un total de seis sesiones para la celebración de este juicio en el que el único acusado, en prisión provisional desde su detención, se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable por los delitos de asesinato y agresión sexual, según la primera petición de esta características que realiza a Fiscalía de Almería.



La vista oral, prevista hasta el 18 de marzo, contará inicialmente con la declaración de 18 testigos, entre ellos agentes de policía y vecinos de la víctima que contribuyeron a practicar la detención del procesado, así como con la práctica de once pruebas periciales y el propio interrogatorio del acusado. En esta línea, presidente del tribunal ha admitido la incorporación un estudio de perfiles de Facebook, aportado por la acusación particular.



El escrito del fiscal señala el "prolongado sufrimiento" al que el presunto autor del crimen, natural de El Ejido, sometió a su expareja, con la que mantuvo una breve relación, después de haber entrado en su vivienda entre las 6,35 y 7,15 horas del 15 de enero de 2017 en Huércal de Almería con la intención de satisfacer un "ánimo libidinoso".



En este sentido, el Ministerio Público relata la penosa agresión sexual que sufrió la víctima pese a su "fuerte oposición", que habría sido doblegada mediante el uso de "al menos tres objetos cortantes" y golpes, de forma que las pruebas posteriores revelaron más de medio centenar de secuelas a raíz de la agresión y una veintena de cortes.



El acusado se habría valido, entre otros elementos, de un cuchillo con el que habría herido a la víctima y con el que, según la investigación, finalmente dio muerte a la joven, que sufrió un shock hipovolémico por degüello. Asimismo, los análisis constataron una posterior mutilación del cadáver, siendo la hora de la muerte a las 8,00 horas.



La Fiscalía abunda en la intención de Francisco S.G.S. de "ocultar" los hechos, para lo que habría llevado el cuerpo hasta uno de los baños de la casa para limpiarlo, lo que resultó "infructuoso".



Con todo esto, la acusación pública atribuye al presunto autor del crimen machista un delito de asesinato con ensañamiento con el que además se habría intentado facilitar la comisión de otro delito o evitar ser descubierto, lo que con el subsiguiente delito contra la libertad sexual supone una petición de prisión permanente revisable bajo el actual ordenamiento jurídico. Las dos acusaciones particulares se han adherido a dicha petición mientras que la defensa descarta la existencia de delito.



Junto a esta petición, el fiscal le acusa de manera independiente un delito de agresión sexual por el que solicita una pena adicional de 15 años de prisión y reclama para los padres y los hermanos de la víctima una indemnización total de 200.000 euros por los daños morales.



UNA VECINA ALERTÓ A LOS AGENTES



El supuesto asesino fue detenido minutos después de los hechos ya que una vecina alertó sobre las 8,00 horas a los agentes de la autoridad al escuchar gritos y fuertes golpes de la vivienda en la que residía la víctima.



En este sentido, fueron dos agentes de Guardia Civil y un agente de Policía Local que se encontraban en las inmediaciones de la vivienda quienes intentaron entrar en la casa sin éxito, si bien en los momentos posteriores consiguieron arrestar al sospechoso cuando trataba de huir del inmueble, situado en el Paseo del Generalife de Huércal de Almería. Los agentes hallaron el cuerpo sin vida de la víctima, natural de Canjáyar, en el interior de la vivienda.



Al investigado le constan "numerosos antecedentes" por diferentes delitos cometidos, entre ellos, cuatro condenas por asuntos relacionados con la violencia de género dictadas por diferentes juzgados, algunas de las cuales se remontan a 2007. En el momento de los hechos, contaba con un orden de ingreso en prisión emitida en julio del año anterior ante una condena de un año por estafa y falsedad documental. Estos antecedentes no resultan computables para el procedimiento en curso por este crimen.



ÓRDENES DE ALEJAMIENTO



Asimismo, en el momento de la detención pesaban sobre él cuatro órdenes de alejamiento de otras tantas parejas anteriores, aunque no se llegaron a registrar denuncias por parte de las víctimas ni de su entorno. La relación entre esta última víctima y el investigado no había durado apenas un mes.



Antonia fue la primera víctima mortal de violencia machista de 2017 en Andalucía, lo que conllevó el rechazo y la repulsa de la sociedad, de forma que posteriormente se han celebrado múltiples y varios actos de homenaje y recuerdo, entre ellos una carrera en su memoria en la que participaron unas 400 personas en su municipio natal el pasado 18 de marzo.



