El juicio a Quezada se reanuda este jueves con una veintena de guardias civiles

La autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezad





Una veintena de agentes de la Guardia Civil comparecerán este jueves ante el tribunal de jurado que debe dirimir la culpabilidad o no de un delito de asesinato de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte violenta del niño de ocho Gabriel Cruz en febrero de 2018 en Rodalquilar (Níjar, Almería).



La cuarta sesión del juicio supone el inicio de la práctica de la prueba testifical-pericial y completará la visión de conjunto que en su declaración en sala dieron el teniente que instruyó la investigación sobre la desaparición del menor once días antes de que arrestarán en el municipio de Vícar a la acusada cuando transportaba el cuerpo sin vida en el maletero de su coche.



Según el calendario, se someterán a las preguntas de acusaciones y defensa agentes de la Unidad Operativa de Policía Judicial de Almería para dar cuenta de las escuchas telefónicas derivadas de la intervención de móviles y del micrófono con GPS instalado en el citado vehículo en las que, según se ha relevado ya en sala, se escucha a Ana Julia Quezada decir mientras desentierra el cadáver de la finca de Rodalquilar: 'Ana, tranquila, no vas a ir a la cárcel'.



También está previsto que declaren guardias civiles que integraron el dispositivo de vigilancia y control que llevó a la detención de la procesada, los que participaron en el registro de la casa de Vícar y de la finca de Rodalquilar, pertenecientes a la UCO, así como los responsables de la reconstrucción de hechos, entre otros.



La práctica de la prueba testifical concluyó el miércoles tras dos intensas sesiones en las que los padres de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, declararon a puerta cerrada ante el tribunal de jurado presidido por la magistrada-presidenta, Alejandra Dodero. La madre pidió que le retirarán el biombo que la separaba visualmente de la acusada.





